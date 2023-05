Giro d’Italia 2023, dove vederlo in tv: in prima fila Rai 2 e Rai Sport

Condividi su

Venerdì 21 aprile inizia la 31° giornata di Serie A. Il massimo campionato di calcio entra nella fase più delicata della stagione: a poche partite dalla fine, infatti, molti verdetti devono ancora essere scritti. Come sempre, i dieci incontri sono visibili in esclusiva solo su DAZN. Sky, invece, ne manda in onda in co – esclusiva solo tre.

Serie A 31° giornata, gli anticipi

La 31° giornata di Serie A inizia il 21 aprile con Hellas Verona – Bologna. I padroni di casa sono in piena lotta per non retrocedere, mentre i bolognesi sperano in una qualificazione in Conference League. L’incontro, al via alle 20:45, è il primo ad essere offerto da Sky. Qui, in particolare, è nei palinsesti di Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251.

La 31° giornata di Serie A riparte sabato alle 15:00 con Salernitana – Sassuolo. Segue, dalle 18:00, la sfida tra la Lazio e il Torino. I biancocelesti di Maurizio Sarri sperano di incrementare il bottino di punti per accedere alla prossima Champions League. Dalle 20:45, invece, torna ad essere coinvolta anche Sky con lo scontro per la salvezza tra la Sampdoria e lo Spezia, in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Gli altri match

Il calendario della 31° giornata di Serie A riparte domenica 23 aprile, quando alle 12:30 l’Empoli ospita allo stadio Carlo Castellani i nerazzurri dell’Inter. La partita è l’ultima ad essere fruibile su Sky nei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Alle 15:00 si va avanti con Monza – Fiorentina e Udinese – Cremonese, mentre dalle 18:00 lo stadio San Siro è il teatro di Milan – Lecce. Il posticipo delle 20:45 della domenica sera oppone due storiche rivali del nostro calcio, cioè la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Luciano Spalletti. La 31° giornata di Serie A termina lunedì 24 aprile, quando alle 20:45 l’Atalanta di Gianpiero Gasperini cerca di interrompere la corsa della Roma di Josè Mourinho.

Serie A 31° giornata, i telecronisti

Di seguito i nomi del telecronisti scelti da Sky per la 31° giornata di Serie A.

Hellas Verona – Bologna : Nucera e Marocchi;

: Nucera e Marocchi; Sampdoria – Spezia : Marinozzi e Orsi;

: Marinozzi e Orsi; Empoli – Inter: Gentile e Minotti.

Qui, invece, le voci che raccontano la 31° giornata di Serie A per DAZN.

Verona – Bologna : Giustiniani e Pasqual;

: Giustiniani e Pasqual; Salernitana – Sassuolo : Zanon e Bazzani;

: Zanon e Bazzani; Lazio – Torino : Mastroianni e Marcolin;

: Mastroianni e Marcolin; Sampdoria – Spezia : Mancini e Budel;

: Mancini e Budel; Empoli – Inter : Buscaglia e Stramaccioni;

: Buscaglia e Stramaccioni; Udinese – Cremonese : Calogero e Schwoch;

: Calogero e Schwoch; Monza – Fiorentina : Santi e Gobbi;

: Santi e Gobbi; Milan – Lecce : Testoni e Parolo;

: Testoni e Parolo; Juventus – Napoli : Pardo e Ambrosini;

: Pardo e Ambrosini; Atalanta – Roma: Borghi e Tiribocchi.