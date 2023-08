Trofeo Silvio Berlusconi, martedì 8 agosto prima edizione: si sfidano il Milan e il Monza

Condividi su

Dal prossimo 11 giugno è disponibile alla visione Sky Sport Summer. Il nuovo canale, presentato di recente dall’emittente, sostituisce per tutto il periodo estivo Sky Sport Uno, occupando dunque il tasto 201.

Sky Sport Summer, si parte con il calcio

Su Sky Sport Summer gli abbonati hanno la possibilità di seguire i principali eventi sportivi della bella stagione. Tra questi ci sono quelli del calcio, con grande protagonista la Nazionale guidata da Roberto Mancini. Dal 14 al 18 giugno, infatti, gli Azzurri sono impegnati con le Finals della UEFA Nations League. Il primo impegno è il 15 giugno, quando l’Italia fronteggia la Spagna.

Ampio spazio anche alla pallavolo, sia maschile che femminile. Per entrambe le categorie si svolge la FIVB Nations League. Gli uomini, in particolare, sono impegnati in Polonia dal 6 giugno, con le fasi finali previste da luglio. Nelle medesime date scendono in campo anche le donne, ospitate però ad Arlington, negli Stati Uniti.

Tra agosto e settembre ancora volley con i Campionati Europei. Quelli maschili si disputano dal 28 agosto al 16 settembre, mentre i femminili sono visibili su Sky Sport Summer dal 15 agosto al 3 settembre.

Gli sport acquatici

Su Sky Sport Summer sono in programmazione vari appuntamenti con gli sport acquatici. In Giappone, dal 14 al 30 luglio, ci sono i Campionati Mondiali World Aquatics, che mettono in palio ben 76 titoli mondiali. I nostri portacolori hanno ottime possibilità di vittoria grazie a talenti del calibro di Simona Quadarella, Gregorio Paltrinieri e Benedetta Pilato. Sempre dal 14/07 sono trasmessi i Mondiali di tuffi e di nuoto in acque libere. Infine, il 16 luglio partono i campionati iridati di pallanuoto, con il Settebello e il Setterosa che hanno le potenzialità per ottenere un ottimo posizionamento finale.

Sky Sport Summer, il rugby e l’atletica

Ma Sky Sport Summer ha in palinsesto altre competizioni sportive. Dal 22 al 30 luglio Milano accoglie i Campionati del Mondo Assoluti di Scherma, che mancavano in Italia da 12 anni. Dal 29 agosto al 3 settembre ci sono i FEI Jumping European Championships 2023, ovvero gli Europei di salto ad ostacoli.

Per il basket, su Sky Sport Summer è fruibile dal 15 al 25 giugno l’Europeo femminile di Basket, le cui partite si svolgono tra la Slovenia e Israele. Dal 25 agosto al 10 settembre, l’Indonesia, il Giappone e le Filippine sono le location dei Mondiali maschili di pallacanestro. Dall’8 settembre al 29 ottobre c’è la Rugby World Cup, mentre dal 29/09 al 01/10 si svolge per la prima volta in Italia la Ryder Cup. Infine, per i motori sono trasmesse le dirette esclusive della Moto GP e Formula 1, mentre per il tennis torna Wimbledon.