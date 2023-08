Europei femminili di pallavolo, la programmazione tv: le sfide dell’Italia su Rai 2

Condividi su

La7, rete diretta da Urbano Cairo, ha comunicato di aver acquistato i diritti tv per trasmettere in chiaro la Saudi Pro League. Il massimo campionato calcistico dell’Arabia Saudita, in questa stagione, ospita molti campioni provenienti dall’Europa.

La7 Saudi Pro League, dalla Serie A Femminile al calcio saudita

La7, con l’acquisizione della Saudi Pro League, decide, dunque, di investire anche quest’anno sullo sport. La rete di Urbano Cairo (che, è bene ricordare, è anche il Presidente del Torino), fino ad oggi, non aveva nei palinsesti della prossima stagione televisiva degli appuntamenti sportivi. Ciò era la diretta conseguenza della scelta di non riacquisire i diritti per mandare on onda la Serie A Femminile.

D’altronde le partite trasmesse nel 2022 non hanno ottenuto gli ascolti sperati. Tranne qualche rara eccezione, i match hanno deluso dal punto di vista dell’Auditel, spesso non superando neanche i 50 mila telespettatori. Con l’arrivo della Saudi Pro League, dunque, l’emittente colma almeno in parte questo vuoto, nella speranza che possa convincere un numero maggiore di pubblico.

La7 Saudi Pro League, i dettagli

La7, annunciando l’acquisizione della Saudi Pro League, ha anche comunicato qualche dettaglio in merito alla propria programmazione. La rete, infatti, trasmette solamente una sfida in chiaro e in diretta alla settimana.

Per quanto riguarda la scelta dell’incontro da trasmettere, è precisato che questa è “la migliore presente in calendario”. Non è specificato, però, se la scelta sia ad opera della federazione calcistica saudita o dell’emittente nostrana.

Oltre che su La7, il match selezionato è trasmesso anche su La7D e in streaming dal proprio sito. L’esordio è previsto lunedì 14 agosto, quando dalle 23:00 è visibile El Ettifaq-Al Nassr.

L’accordo che porta la Saudi Pro League su La7 ha una durata di due anni. Ad oggi non è chiaro a chi sarà affidata la telecronaca dei vari appuntamenti. Non è da escludere, ad esempio, un coinvolgimento di Pierluigi Pardo, che da qualche tempo collabora già con la rete in occasione del Palio di Siena.

I campioni che hanno raggiunto l’Arabia Saudita

La decisione di La7 di acquisire la Saudi Pro League è probabilmente la conseguenza della campagna acquisti faraonica compiuta dai team sauditi. Nelle ultime settimane, infatti, i ricchi proprietari dei club hanno messo sotto contratto tanti campioni europei. Il primo è stato Cristiano Ronaldo, che si è unito con il Al Nassr.

Di seguito lo hanno raggiunto colleghi come Kalidou Koulibaly, il pallone d’oro Karim Benzema, Ngolo Kantè, Ruben Neves e Sadio Mané. Dall’Italia, invece, sono stati acquisiti Marcelo Brozovici e Sergey Milinkovic Savic. Il primo ha lasciato l’Inter in favore del già citato Al Nassr, mentre il secondo ha salutato la Lazio per accomodarsi nell’Al-Hilal.