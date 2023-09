Champions League, la programmazione tv della prima giornata: dove vedere le italiane

Condividi su

Lunedì 28 agosto iniziano gli Europei maschili di pallavolo 2023 e la Nazionale italiana, squadra campione in carica, ambisce ad essere grande protagonista. Anche per questo, l’evento in Italia ha una grande copertura mediatica. Sono due, infatti, le emittenti televisive che trasmettono la competizione, ovvero la Rai e Sky.

Europei maschili pallavolo 2023, l’Italia nel girone A

Gli Europei maschili di pallavolo, con quella del 2023, arrivano alla 33esima edizione e sono organizzati, come sempre, dalla CEV, ovvero Confederazione Europa di Pallavolo. Il torneo è itinerante: gli incontri si disputano in Bulgaria, in Israele, nella Macedonia del Nord e in Italia.

Nel nostro paese, le città che ospitano le partite sono Bari, Ancona, Bologna, Perugia e Roma. Nella capitale, in particolare, si disputano le semifinali e, soprattutto, la finale. Quest’ultima è in calendario il 16 settembre.

Agli Europei maschili di pallavolo 2023 partecipano 24 squadre, suddivise in quattro gironi. Gli Azzurri sono inseriti nel raggruppamento A insieme al Belgio, alla Germania, all’Estonia, alla Serbia e alla Svizzera. Accedono alla fase finale le primo quattro classificate di ogni gruppo.

La programmazione tv della Rai

Come già accennato, gli Europei maschili di pallavolo 2023 sono visibili in diretta e in chiaro sulla Rai. La TV di Stato, infatti, manda in onda tutte le partite della Nazionale. I nostri portacolori scendono in campo, sempre alle ore 21:00, nelle giornate di lunedì 28 e giovedì 31 agosto, oltre che venerdì 1, lunedì 4 e mercoledì 6 settembre.

Il canale prescelto da Viale Mazzini è Rai 2, che nelle ultime settimane ha già nei propri palinsesti gli impegni dell’Italia femminile. Il commento di ogni appuntamento è a cura di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Gli approfondimenti che precedono e seguono i match, invece, sono condotti da Simona Rolandi e Fabio Vullo.

Europei maschili pallavolo 2023, i palinsesti di Sky Sport

L’offerta televisiva degli Europei maschili di pallavolo 2023, però, coinvolge anche Sky. Qui tutti i match dell’Italia sono in onda sui canali Sky Sport Summer (2o1) e Sky Sport Arena (204). Sull’emittente satellitare, coloro che hanno il compito di raccontare le gesta dei pallavolisti azzurri sono Stefano Locatelli ed Andrea Zorzi.

Previsto, poi, uno spazio quotidiano di approfondimento sul canale sportivo all news Sky Sport 24 (200). A condurre tali appuntamenti c’è Federica Lodi. Con lei, in qualità di ospite fisso, c’è Giacomo Sintini. Quest’ultimo è un ex palleggiatore della Nazionale, con la quale ha vinto l’oro europeo nel 2005. Inoltre, in carriera Sintini ha vinto anche due scudetti con Macerata e Trento.