Serie A, la programmazione tv della sesta giornata: Cagliari-Milan su Sky

Condividi su

Giovedì 21 settembre si svolge la prima giornata di Europa League 2023. La competizione calcistica, in Italia, è seguita da Sky e da DAZN. Due le squadre italiane che scendono in campo: stiamo parlando della Roma e dell’Atalanta.

Europa League 2023 prima giornata, dove vedere l’Atalanta

L’Atalanta, nel corso della prima giornata di Europa League 2023, è impegnata in un match decisamente abbordabile. Dalle ore 21:00, infatti, il team guidato da Gian Piero Gasperini accoglie allo Gewiss Stadium il Rakow Czestochowa, società sportiva che milita nella massima serie calcistica della Polonia.

L’incontro è l’unico della prima giornata di Europa League 2023 ad essere trasmesso in diretta e in chiaro. Il canale prescelto è TV8, che manda in onda il segnale direttamente da Sky, che detiene i diritti televisivi del torneo. Sull’emittente satellitare, invece, è nei palinsesti di Sky Sport Uno (2o1) e Sky Sport 252 e i telecronisti da loro schierati sono Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi.

L’appuntamento tra Atalanta e Rakow Czestochowa, inoltre, è offerto anche da DAZN, dove è raccontata dal telecronista Stefano Borghi.

Europa League 2023 prima giornata, l’impegno della Roma

Ma la prima giornata di Europa League 2023 inizia, in realtà, alle 18:45. In tale fascia oraria, infatti, è previsto il fischio di inizio del debutto nella competizione della Roma. I giallorossi, finalisti nella scorsa edizione, sono di scena in Moldavia, dove sfidano l’FC Sheriff, allenato dall’italiano Roberto Bordin (che da calciatore ha militato in club come Napoli, Spezia e Atalanta).

Anche in questo caso, la sfida della prima giornata di Europa League 2023 è trasmessa da Sky e da DAZN. Nella prima emittente è in programmazione su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La coppia di telecronisti presente è composta da Riccardo Gentile e Aldo Serena. Sulla piattaforma di intrattenimento streaming, invece, è presente in cabina di commento Pierluigi Pardo.

Il debutto della Fiorentina in Conference League

Giovedì 21 settembre, oltre alla prima giornata di Europa League 2023, si disputano i match di apertura della nuova stagione della Conference League. In essa, è la Fiorentina l’unica squadra italiana a scendere in campo. Inserita nel girone F, rompe il ghiaccio con la trasferta contro il KRC Genk, al via dalle ore 18:45. Su Sky, il team di Vincenzo Italiano è offerto su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253, con il commento di Federico Zancan e Fernando Orsi. Infine, Genk-Fiorentina è fruibile anche su DAZN, che invece ha come commentatore Riccardo Mancini.