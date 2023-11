Serie A 2023-2024, la programmazione tv della tredicesima giornata: Juve – Inter solo su DAZN

Condividi su

Martedì 7 e mercoledì 8 novembre si disputa la quarta giornata di Champions League 2023-2024. La massima competizione calcistica europea coinvolge, come sempre, quattro club italiani, ovvero il Milan, l’Inter, la Lazio e il Napoli.

Champions League 2023-2024 quarta giornata, dove vedere la Lazio

La quarta giornata di Champions League 2023-2024 parte, come già detto, martedì 7 novembre. In tale data scende in campo in primis la Lazio di Maurizio Sarri, che allo Stadio Olimpico di Roma accoglie gli olandesi del Feyenoord.

L’appuntamento è fondamentale per il proseguo dell’avventura dei biancocelesti nella competizione. Dopo la sconfitta in Olanda, infatti, la Lazio è costretta a guadagnare tre punti per centrare la qualificazione agli ottavi di finale.

La partita Lazio-Feyenoord della quarta giornata di Champions League 2023-2024 è visibile solo previo abbonamento su Mediaset Infinity e Sky Sport.

Il Milan su Canale 5

Il martedì della quarta giornata di Champions League 2023-2024 va avanti con l’altro match delle 21:00. In tale orario, infatti, si accendono i riflettori dello stadio San Siro, dove i padroni di casa del Milan accolgono i francesi del Paris Saint Germain. La squadra di Stefano Pioli, dopo la brutta sconfitta rimediata in terra francese, è costretta a fare punti per rimanere in corsa alla qualificazione al prossimo turno.

La partita dei rossoneri, nella quarta giornata di Champions League, è l’unica ad essere proposta in chiaro. La rete di riferimento, come di consueto, è Canale 5. Qui il collegamento prende il via alle 20:50, subito dopo la fine della versione ridotta di Striscia la Notizia. Milan-PSG, inoltre, è trasmessa anche da Sky.

Champions League 2023-2024 quarta giornata, l’Inter su Amazon Prime Video

La quarta giornata di Champions League 2023-2024 si conclude nella giornata del mercoledì. L’anticipo delle 18:45 ha come protagonista il Napoli di Luciano Spalletti. Gli Azzurri, campioni d’Italia in carica, sono di scena dal Diego Armando Maradona, dove provano a sconfiggere i tedeschi dell’Union Berlino. La sfida, qualora finisse con un trionfo dei Partenopei, potrebbe già dare al Napoli la certezza (o quasi) di accedere agli ottavi di finale.

Infine, la quarta giornata di Champions League 2023-2024 termina mercoledì 8 novembre, alle ore 21:00. In tale orario prende il via l’appuntamento che oppone gli austriaci dello Salisburgo all’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, che molto bene stanno facendo in campionato, sono in onda in diretta solo su Amazon Prime Video. Sulla piattaforma OTT, il segnale streaming parte alle 19:30. La telecronaca è curata dai soliti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.