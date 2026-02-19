Giovedì 19 febbraio si svolge l’andata dei playoff di Europa League e Conference League. Nelle due competizioni sono impegnate altrettante squadre italiane, ovvero il Bologna e la Fiorentina.

Europa League andata playoff, il match del Bologna

Per quel che concerne l’andata dei playoff di Europa League, il team impegnato in tale fase del torneo è il Bologna. I rossoblù, guidati da Vincenzo Italiano, scendono in campo dalle ore 18:45 circa.

La compagine deve affrontare, in trasferta, il Brann, team che milita nella massima serie norvegese. Il faccia a faccia si disputa presso il Brann Stadion di Bergen, campo decisamente insidioso per i nostri portacolori, sia per il fattore ambientale che meteorologico.

La partita fra il Brann ed il Bologna è proposta, in esclusiva, solamente a pagamento, su Sky. L’emittente satellitare propone la sfida su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La telecronaca è di Paolo Ciarravano e Massimo Gobbi.

La Fiorentina impegnata nell’altra competizione

Per quel che concerne l’altra italiana, essa è la Fiorentina. I Viola, guidato da Paolo Vanoli, sono impegnati nel match di andata dei playoff di Conference League contro il Jagiellona. Quest’ultimo team può sfruttare il fattore casa, ospitando l’incontro presso l’Estadio Municipal de Bialystok.

Le due squadre arrivano da uno stato di forma decisamente differente. I padroni di casa, infatti, sono attualmente primi nel campionato, con sedici risultati utili su venti incontri giocati. La Fiorentina, invece, è terz’ultima in campionato ed a rischio retrocessione, con ben dodici sconfitte e nove pareggi ottenuti in venticinque partite disputate.

Jagiellona-Fiorentina parte alle 21:00 ed è visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il commento è affidato a Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Europa League andata playoff, gli studi di approfondimento

Come avviene per ogni giornata, anche per i playoff di andata di Europa League è visibile, in chiaro su TV8, una delle migliori partite con protagoniste squadre straniere. Dalle 21:00 è proposto Celtic-Stoccarda, che è raccontato da Paolo Redi.

Gli studi che precedono e seguono le partite dei club italiani sono guidati da Mario Giunta ed hanno come ospiti Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Marco Bucciantini. Alle 23:30 torna After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. Infine, da mezzanotte, Martina Quaranta guida Goleador Europa, rubrica durante la quale sono proposti tutti i gol che si sono segnati nelle varie sfide disputate nella serata.