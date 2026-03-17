Champions League ritorno ottavi di finale programmazione tv orari

Martedì 17 e mercoledì 18 marzo si disputano i match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come di consueto, il torneo è proposto a pagamento su Sky ed Amazon Prime Video e, in chiaro, su Cielo e TV8.

Champions League ritorno ottavi di finale programmazione tv, il martedì su Cielo un match in chiaro ed in replica

Tutte le partite in calendario nella giornata di martedì e valevoli per il ritorno degli ottavi di finale sono inserite nei palinsesti di Sky. Due, in particolare, le sfide più attese, entrambe alle 21:00. La prima è Manchester City-Real Madrid, scontro diretto fra due candidate alla vittoria finale, proposta su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. La telecronaca è affidata a Federico Zancan e Luca Marchegiani.

La seconda partita di giornata è quella fra il Chelsea ed il Paris Saint Germain, ovvero il match che oppone il team campione del Mondiale per Club a quello che ha vinto l’ultima edizione della Champions. La messa in onda è garantita sulla rete Sky Sport Arena (canale 204), con il commento di Riccardo Gentile.

Su Cielo, il 17 marzo, è possibile vedere uno degli incontri di giornata. Si tratta di Sporting Lisbona-Bodo/Glimt, il cui fischio di inizio è previsto alle 18:45. La diretta è proposta solo su Sky, mentre sulla rete in chiaro è possibile seguire il faccia a faccia in differita dalle 21:30. La telecronaca è di Federico Botti.

Champions League ritorno ottavi di finale programmazione tv, l’Atalanta ad un passo dall’eliminazione

L’unica squadra italiana rimasta ancora in gioco in Champions League è l’Atalanta. La Dea, allenata da Raffaele Palladino, ha disputato sette giorni fa l’incontro di andata, che è andato decisamente male.

I nerazzurri, infatti, hanno perso, di fronte al proprio pubblico, per ben 6 a 1 contro i tedeschi del Bayern Monaco. Un risultato, questo, che rende la partita di ritorno quasi una formalità.

L’Atalanta, per passare il turno ed accedere ai quarti di finale, dovrebbe riuscire a vincere, in trasferta contro i tedeschi, con ben sei gol di scarto. Una missione che, almeno sulla carta, è impossibile.

Bayern Monaco-Atalanta è l’unico match a non andare in onda, in diretta, su Sky. Il faccia a faccia, infatti, è visibile solo su Amazon Prime Video, nella giornata di mercoledì 18 marzo. Si parte alle 21:00 ed il racconto è affidato a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Su TV8 il Liverpool contro il Galatasaray

Infine, mercoledì 18 marzo, su TV8 è possibile vedere in diretta una delle migliori sfide del turno con protagoniste squadre internazionali. La scelta, questa settimana, è ricaduta su Liverpool-Galatasaray. I telecronisti selezionati per tale appuntamento sono Massimo Marianella e Riccardo Montolivo.