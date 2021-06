Spot in Tv: Luca Ward promuove il turismo in Sardegna

Condividi su







Sulle reti Rai è attualmente in rotazione lo Spot 2021 della Regione Sardegna. La pubblicità è diretta dal regista cagliaritano Andrea Iannelli. La durata è 34 secondi.

Prossimamente lo spot verrà trasmesso sulle Reti Mediaset e nelle Stazioni delle principali città italiane. Ma anche nelle reti di porti e aeroporti. Verrà inoltre tradotto in inglese, francese e tedesco per favorirne la diffusione anche a livello internazionale.

Il testimonial è il doppiatore Luca Ward che interpreta il ruolo di narratore. Ma non è la prima volta che presta la propria voce anche ad uno spot. In passato ha infatti pubblicizzato marchi di profumi, prodotti alimentari fino a promuovere i servizi delle Ferrovie dello Stato.

Spot Sardegna 2021 Sicuri di sognare: presentazione dello Spot

Il Presidente di Regione Christian Solinas ha scelto di realizzare un spot per esortate gli spettatori a visitare la Sardegna per le vacanze estive. Si tratta di un‘iniziativa per rilanciare il settore del turismo, che assieme a tanti altri, ha risentito maggiormente degli effetti negativi della pandemia. L’emergenza sanitaria infatti, nell’ultimo anno e mezzo, ha ridotto drasticamente gli spostamenti per evitare, il più possibile, di veicolare il virus.

Fortunatamente grazie alla riduzione dei contagi e alla percentuale in crescita di cittadini che stanno ricorrendo alla vaccinazione, il settore turistico è in graduale ripresa.

Con il claim Sicuri di sognare, gli ideatori dello spot intendono trasformare la Sardegna nella meta ideale per trascorrere qualche giorno di vacanza. La raccontano infatti come un territorio ricco non solo di bellezze paesaggistiche ma anche di storia e di tradizioni.

La pubblicità diventa un’espediente per esortare i turisti italiani a rimanere nel proprio Paese per far ripartire l’economia. Si trasforma invece in un invito per i turisti stranieri a tornare nuovamente in Italia. La Sardegna inoltre, come altre regioni, si sta organizzando per accogliere in sicurezza i visitatori.

La Regione ha scelto come voce narrante dello spot Luca Ward in quanto per il suo caratteristico timbro vocale conferisce allo spot un’atmosfera che rievoca quella cinematografica.

Il racconto dello spot

Lo spot cerca di mettere in risalto alcune caratteristiche peculiari del territorio sardo. Si inizia dalle spiagge, che sono circondate dal mare cristallino. Rappresentano una meta ideale non solo per i bagnanti ma anche per gli appassionati di sport acquatici. Appare infatti un surfista che tenta di superare le onde.

L’attenzione si sposta successivamente sul paesaggio montuoso. In Sardegna è infatti possibile avventurarsi in percorsi di trekking o visitare luoghi incontaminati.

Nella terza parte invece la pubblicità si sofferma sul patrimonio storico-architettonico della Regione. Mostra, ad esempio, le torri di avvistamento sul mare e la Chiesa di San Paolo ad Olbia. La particolarità è che la cupola è rivestita da maioliche a mosaico con colori contrastanti.

Nell’ultimo segmento lo spot dedica spazio infine al folklore mostrando un uomo che indossa una delle tipiche maschere sarde. Ma anche alle tradizioni gastronomiche con le immagini del Pane Carasau in cottura nel forno a legna.

A rendere ancora più suggestivo il racconto è la voce fuoricampo di Luca Ward, che serve a rafforzare i concetti di unicità e bellezza.

