Spot in Tv Vitasnella: Paola Di Benedetto è la nuova testimonal

Dallo scorso marzo sta andando in onda il nuovo spot dell’acqua Vitasnella con protagonista Paola Di Benedetto.

La regia dello spot è di Giorgio Neri. La campagna pubblicitaria è invece firmata da Marco Alfieri in collaborazione con Laura Alberti-CMF Publitalia e Marina Luisetti-RTI. L’azienda ON-AIR Milano si è invece occupata della post produzione.

Vitasnella-presentazione dello spot

Vitasnella è uno dei brand che appartengono al marchio Ferrarelle Società Benefit. L’azienda a partire dallo scorso anno sta mettendo in atto dei progetti per rendere più sostenibile l’impatto aziendale sull’ambiente.

L’acqua rappresenta un bene di prima necessità ed è indispensabile per le funzioni vitali. Svolge molteplici funzioni. Oltre a favorire l’assorbimento degli alimenti, l’acqua regola la temperatura del corpo, aiuta la circolazione del sangue, elimina le tossine in eccesso.

E’ proprio su tale peculiarità che Vitasnella fonda le proprie campagne pubblicitarie. L’obiettivo è mettere in evidenza che il loro prodotto è in grado di agevolare quest’ultimo processo. La presenza infatti di quantità inferiore del 0,002 % di sodio favorisce la diuresi.

Il target a cui si rivolge lo spot è il pubblico femminile, sempre più attento al proprio stile di vita. E dedica molto tempo alla cura dell’aspetto fisico attraverso lo sport e una sana alimentazione.

Paola Di Benedetto testimonial dopo Ilary Blasi

Per il nuovo spot l’azienda ha scelto come testimonial Paola Di Benedetto. E’ una modella, influencer e speaker radiofonica. La giovane è stata anche Madre Natura nel programma Ciao Darwin e ha vinto nel 2020 il Grande Fratello Vip 4.

Prende il posto di Ilary Blasi, che lo scorso anno aveva lanciato la linea di Depurathè e Acqua Integra, che appartiene alle “linfe” detox.

Le due testimonial rappresentato due modelli femminili diversi tra loro, a partire dai tratti somatici, all’età anagrafica, fino alla propria storia personale.

Sono però entrambe accomunate dalla volontà di apparire in forma mantenendo asciutto e tonico il proprio corpo. Anche i social network hanno contribuito ad imporre dei canoni di bellezza, quasi irraggiungibili, ma da cui la maggioranza delle ragazze prende ispirazione.

Spot Vitasnella– racconto, ambientazione, analisi

Per il nuovo spot Vitasnella ha scelto un’ambientazione differente rispetto alla pubblicità con Ilary Blasi, girata in un’abitazione. Paola Di Benedetto infatti si ritrova in un’ambiente minimal, omogeneo (e fin troppo anonimo) ma è chiaramente una scelta voluta.

In apertura Paola Di Benedetto appare sullo sfondo ma non viene messa a fuoco dalla telecamera. Mentre spiega ai telespettatori i benefici dell’acqua si avvicina all’operatore di ripresa in modo che la sua sagoma diventi sempre più nitida.

Si dirige successivamente verso un’altra stanza dove è presente un tavolino. Su di esso troviamo una bottiglia di acqua Vitasnella e una spugna. La testimonial afferra la bottiglia facendo poi pressione sulla spugna che rilascia una contenuta quantità d’acqua.

Mentre compie questo gesto recita: “Acqua Vitasnella aiuta il tuo corpo ad eliminare quello che non serve”. In chiusura mentre gioca con la spugna ricorda invece agli spettatori lo slogan dell’azienda. “Vitasnella, L’acqua che elimina l’acqua”. La scenetta simboleggia la sensazione di leggerezza che provano i consumatori dopo aver provato l’acqua Vitasnella.

In chiusura lo spot sposta l’attenzione sugli altri prodotti Vitasnella, illustrati brevemente dalla testimonial.