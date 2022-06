Spot in tv: Katy Perry nel mondo fiabesco di Just Eat

Condividi su

Sulle principali reti televisive sta andando in onda lo spot Just Eat, targato 2022. La testimonial è l’artista americana Katy Perry. La pubblicità è scritta e diretta da Ben Buswell e Jo Griffin. Le riprese si sono svolte a Los Angeles in collaborazione con la società di produzione Radical Media.

Just Eat, presentazione della pubblicità

Just Eat è un’azienda nata in Danimarca nel 2001 ed è specializzata nella consegna di cibo a domicilio. In pochi anni il servizio di rete si è esteso in vari Paesi del mondo, arrivando anche in America, Asia e Australia. Nel 2007 Just Eat ha raggiunto anche l’Italia.

Il settore dell’home delivery, soprattutto negli ultimi anni, ha subito un forte incremento diventando un campo sempre più concorrenziale. Just Eat cerca di fornire ai clienti la più vasta gamma di ristoranti aderenti per offrire una cospicua quantità di prodotti culinari da gustare. Il tutto consegnato in tempi rapidi, e a prezzi ragionevoli, da una fitta rete di driver.

Lo spot si rivolge non solo ai clienti abituali ma anche ai curiosi, che non hanno mai ordinato prima dei pasti attraverso la loro app. Oggi le consegne a domicilio non avvengono più solo nella fascia serale. E’ ormai possibile effettuare un ordine in ogni ora del giorno, dalla colazione al mattino, al pranzo da consumare in ufficio, alla cena da soli o in compagnia.

Spot Just Eat, Katy Perry testimonial

Dopo Snoop Dogg, la nuova testimonial è Katy Perry. Una scelta quasi naturale in quanto la star americana in varie occasioni ha indossato abiti che ricordano alcune tipi di cibo. La ricordiamo ad esempio nel 2019 quando si presentò al Met Gala, per la raccolta fondi per il Costume Institute di New York, travestita da hamburger.

Per le proprie performance artistiche si è anche vestita da fungo o ha ricoperto il suo corpo di ortaggi per il videoclip del singolo Bon appétit. Gli alimenti inoltre sono un tema ricorrente anche in altri suoi brani.

Spot Just Eat, racconto, ambientazione

La scenografia del nuovo spot di Just Eat 2022 è colorata, stravagante e si pone a metà strada tra il mondo fiabesco, un cartone animato e un film fantasy.

Lo spot si apre con il driver di Just Eat che arriva presso l’abitazione di Katy Perry suonando al campanello che riproduce il suo volto. La protagonista corre felice alla porta e lo accoglie con un radioso sorriso, indossando i bigodini, un fiocco rosa sul seno e una gonna azzurra di tulle. Si rinchiude subito in casa dopo aver afferrato il sacchetto con agilità.

Nella scena successiva, Katy Perry è seduta sul divano mentre gusta del sushi in compagnia dei suoi due cani. Nel frattempo è impegnata nella visione di un cartone animato in cui lei è sempre la protagonista.

L’indomani la testimonial fa colazione con alcuni commensali, circondata da notevoli quantità di pancakes e succo d’arancia. L’ambientazione è chiaramente ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie nella scena del thè del Cappellaio Matto. Just Eat però è pronto a consegnare del cibo anche in condizioni estreme, anche quando Katy Perry al freddo è in attesa del suo ordine.

L’ultima parte invece è dedicata esclusivamente al cibo e alle tradizioni culinarie. Katy Perry appare con un uovo adoperato come spilla mentre assaggia del ramen o con una fetta di formaggio per cappello mentre gusta della pizza. Presente anche un richiamo alla cucina messicana con la porzione di tacos.

La pubblicità dà spazio anche ai dolci. Nella scena finale infatti Katy Perry, nelle sembianze di una torta, è attorniata da un gruppo di ballerini travestiti da gelato.

Spot Just Eat, analisi

Just Eat doveva realizzare una pubblicità finalizzata ad essere trasmessa a livello internazionale, pertanto necessitava di un volto familiare. Ha scelto inoltre una donna creativa, ironica che si sente perfettamente a proprio agio nel ruolo.

A rafforzare il clima fantasioso della pubblicità è il brano Did somebody say, di Snopp Dogg. La musica e il testo però sono stati per l’occasione rivisitati. L’intento è di differenziarlo dalla versione utilizzata nello spot precedente.

Katy Perry interpreta infatti una canzoncina allegra ed orecchiabile, lontana dalle atmosfere R‘n‘B del rapper statunitense. Il testo è incentrato sulla possibilità di ordinare su Just Eat in modo semplice e veloce. Nel ritornello riproduce il suono del campanello, che simboleggia la felicità nel ricevere il cibo ordinato online. Emozione che è il filo conduttore di tutto lo spot.