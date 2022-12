Spot Molisana 2022: con la pasta Marcell Jacobs mostra il suo Spirito Tenace

Condividi su

Sta andando in onda nelle principali reti televisive, e anche al cinema, il nuovo spot Molisana 2022 con testimonial Marcell Jacobs. La pubblicità è diretta da Di-AL, ovvero da Diego Indraccolo & Alice Gatti. E’ realizzata da Saatchi & Saatchi in collaborazione con Prodigious, Publicis Production, General Jingle e 22 Dogs.

Molisana 2022, presentazione dello spot

La Molisana è lo storico pastificio nato all’inizio del Novecento in Molise e fondato dalla Famiglia Carlone. Nel corso del tempo si è trasformata in un’azienda che ha vissuto periodi floridi e altrettanti di crisi, ormai superati. Dal 2011 la Molisana è stata infatti acquisita dalla famiglia Ferro, di Campobasso, che ne ha risollevato le sorti.

La Molisana propone ai propri clienti dei prodotti di alta qualità realizzati con del Grano 100% italiano. Per soddisfare le richieste dei consumatori più esigenti oltre alla Pasta classica, produce anche quella integrale, biologica e senza glutine.

Con il claim Spirito Tenace l’azienda vuole raccontare che solo attraverso il sacrificio, la costanza, il duro lavoro e la passione si possono raggiungere determinati obiettivi. Nel caso di Molisana, non solo in termini di solidità aziendale e di prodotti di qualità. Ma anche di un modus operandi che si trasmette di generazione in generazione come marchio di distinzione.

Molisana 2022, Marcell Jacobs testimonial

Per la nuova campagna pubblicitaria la Molisana ha scelto come testimonial l’atleta Marcell Jacobs, che è inoltre l’unico personaggio ad apparire in video.

Il velocista ed ex lunghista italiano, oltre ad essere campione Olimpico a Tokyo 2020, ha conquistato il titolo di campione mondiale indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022. Ma anche quello di campione europeo dei 100 metri piani a Monaco di Baviera 2022.

Jacobs oltre ad essere uno dei volti più amati del mondo dello sport, sta gradualmente diventando anche un personaggio televisivo. Oltre ad essere recentemente apparso varie trasmissioni sulle reti generaliste, non è un volto nuovo in campo pubblicitario.

Marcell Jacobs è attualmente il testimonial delle più recenti campagne pubblicitarie della Tim e per tale ragione la scelta della Molisana, potrebbe per molti sembrare rischiosa. Per altri invece rappresenta la scelta più opportuna rispetto al concept della pubblicità.

Spot Molisana 2022, racconto, ambientazione

La nuova pubblicità della Molisana si svolge interamente all’aperto. Marcell Jacobs è infatti da solo in campagna dove ha scelto di allenarsi. Partendo in lontananza, si avvicina sempre più alla telecamera percorrendo di corsa un sentiero confinato dai campi.

Mentre è intento a correre la sua voce fuori campo recita: “Non importa da dove vieni o chi sei, nemmeno con quale talento sei nato. Non è il destino. I sogni più grandi si alimentano di passione, coraggio, ostinazione. Per arrivare dove vuoi, l’ingrediente più importante è la tenacia. La Molisana, spirito tenace”.

La particolarità è che mano a mano che Marcell Jacobs si avvicina all’obiettivo i campi di grano che lo circondano subiscono una graduale metamorfosi.

Da due terreni apparentemente desertici, i semi danno poi vita a campi di grano che raggiungono la loro naturale maturazione. Dal classico verde la vegetazione assume infatti la colorazione sulle tonalità del giallo che è tipica delle spighe di grano. Si tratta ovviamente dell’ingrediente principale della Pasta. Lo spot si chiude con l’immagine di una confezione di spaghetti, accompagna dal claim Spirito Tenace.

Analisi dello spot

Dallo spot emerge chiaramente che l’azienda ha centrato pienamente la finalità di raccontare in modo metaforico ciò che si nasconde dietro la realizzazione dei loro prodotti.

Il protagonista assoluto infatti non è la pasta, che è comunque fortemente presente in molti richiami, ma la passione e l’impegno con i quali La Molisana cerca di conquistare lo spettatore.

Marcell Jacobs è perfettamente integrato nella propria realtà sportiva, che si sposa in maniera armonica con la maturazione dei campi di grano.

Seppur a primo impatto sembri una pubblicità semplice a livello generale, lancia in realtà un messaggio ottimistico e profondo. Da qualunque punto si parte, attraverso la passione, la determinazione, il sacrificio, la forza di rialzarsi di fronte ostacoli, chiunque può riuscire a raggiungere i traguardi prefissati.

Un concetto che parte dal mondo dello sport e del lavoro, ma che si estende ad una dimensione più universale. Un inno alla speranza in tempi ancora bui e complicati. Unica pecca il ritmo che appare lento e monotono.