Spot Facile Ristrutturare 2023: Roberto Mancini scende in campo accanto a Paola Marella

Da qualche giorno sta andando in onda sulle reti generali lo Spot Facile Ristrutturare 2023. Accanto a Paola Marella arriva Roberto Mancini. La pubblicità è stata registrata tra Torino e Coverciano.

Spot Facile Ristrutturare 2023, presentazione dello spot

Facile Ristrutturare è una start up nata a Roma nel 2014. E’ fondata da Giovanni Amato e Loris Cherubini. Una realtà giovane e intraprendente che in pochi anni è riuscita ad imporsi nel mercato delle ristrutturazioni aprendo circa 40 sedi su tutto il territorio nazionale.

Uno dei suoi punti di forza è il concetto di Chiavi in Mano che cerca di unire l’aspetto più tecnico delle ristrutturazioni e l’interior design. Binomio che ha il fine di introdurre un unico interlocutore con la funzione di coordinare i lavori mantenendo un rapporto diretto con i clienti. L’intento è ridurre i tempi di completamento dei lavori e le potenziali problematiche riguardo il reperimento dei materiali e i rapporti con i fornitori.

La nuova campagna si rivolge a coloro che devono affrontare la ristrutturazione di un’abitazione o di locale commerciale e vogliono affidarsi ad un giovane team di esperti pronti a garantire professionalità, creatività e trasparenza.

Roberto Mancini testimonial accanto a Paola Marella

Facile Ristrutturare ha nuovamente rinnovato la collaborazione con Paola Marella che dal 2017 è la testimonial di tutte le campagne pubblicitarie. Nel nuovo spot però viene affiancata da Roberto Mancini, CT della nostra Nazionale di Calcio di cui l’azienda è Premium Partner.

Paola Marella, agente immobiliare laureata in architettura, è ormai diventata da tempo un volto televisivo, diventando sempre più familiare per i telespettatori. Ha infatti debuttato in tv nel 2006 su Real Time con il format Cerco casa disperatamente seguito poi da Vendo casa disperatamente. E’ approdata poi su La7 nel 2019 con A te Le chiavi, trasmissione firmata proprio da Facile Ristrutturare.

Roberto Mancini invece è stato scelto per l’incarico sportivo che attualmente ricopre. Anche l‘ex calciatore è già stato protagonista di altri spot, come quello di Poste Italiane o della Regione Marche per promuovere il turismo.

Paola Marella e Roberto Mancini, rispettivi leader nei propri settori lavorativi, diventano simboli di professionalità ed energia e riescono a fondere con armonia i loro mondi di appartenenza.

Spot Facile Ristrutturare, racconto, ambientazione

La nuova pubblicità di Facile Ristrutturare è stata girata unicamente in spazi chiusi. Nella prima parte appare Roberto Mancini che incontra i ragazzi del team di Facile Ristrutturare incoraggiandoli come farebbe con i suoi giocatori negli spogliatoi :“Conto su di voi ragazzi, il miglior risultato si ottiene in casa”.

Interviene Paola Marella che spiega “Sì, per ristrutturare la casa degli Azzurri di Coverciano, la Nazionale ha scelto Facile Ristrutturare”. Si susseguono immagini di lavori di ristrutturazione di interni mentre prosegue aggiungendo “25.000 ristrutturazioni, 70 negozi, 1200 architetti”.

Nella seconda parte i due protagonisti si ritrovano in una delle sedi di Facile Ristrutturare. Mentre Paola Marella consegna le chiavi a Roberto Mancini recita “I numeri 1 del Chiavi in Mano. Così è facile vincere”.

Il commissario tecnico rivolgendosi alla telecamera ribatte: “Così è facile ristrutturare. La Nazionale delle ristrutturazioni”.

Uno storytelling ben costruito e sviluppato con le giuste tempistiche. Riuscito inoltre è l’intento di mescolare il mondo dello sport e dell’edilizia con metafore e parallelismi. I protagonisti, Roberto Mancini e Paola Marella, riescono a ricavarsi uno spazio equo senza che l’uno sovrasti l’altro. Insieme cercano di mandare un messaggio positivo spiegando allo spettatore l‘importanza del gioco di squadra in lavori o discipline sportive di gruppo.