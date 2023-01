Spot Fairy 2023: dopo Andrea Delogu, arriva Michelle Hunziker come nuova testimonial

Condividi su

Da alcuni giorni sta andando in onda il nuovo spot Fairy con testimonial Michelle Hunziker. La pubblicità, diretta da Cinzia Pedrizzetti, è realizzata da Saatchi & Saatchi London in collaborazione con Casta Diva,P&G e Carat e SaFe Communications.

Fairy, presentazione dello spot

Fairy è uno dei molteplici marchi che appartiene alla Procter & Gamble, multinazionale nata nella prima metà dell’Ottocento. E’ specializzato nelle produzione di detersivi per la lavastoviglie, tra capsule e gel specifici per garantire una pulizia profonda lasciando un profumo fresco e pulito.

La nuova campagna pubblicitaria è ancora una volta rivolta ai possessori di lavastoviglie che desiderano ottenere massimi risultati risparmiando tempo ed acqua ma soprattutto energia che negli ultimi tempi, a causa di diversi fattori, sta diventando una risorsa sempre più preziosa.

Fairy, Michelle Hunziker testimonial

Dopo Andrea Delogu, Fairy ha scelto come testimonial Michelle Hunziker. Un volto televisivo ormai divenuto così familiare che riesce a trasmettere senza sforzi semplicità e autenticità.

Conosciuta per la sua spiccata autoironia, averla come protagonista potrebbe rivelarsi vincente perché è indubbiamente un personaggio molto amato dal pubblico. Sta infatti per tornare anche su Canale 5 con tre inediti appuntamenti di Michelle Impossible & Friends.

Al tempo stesso però potrebbe essere anche controproducente perché ha già prestato recentemente il suo volto per sponsorizzare degli spazzolini elettrici.

Nella nuova campagna pubblicitaria di Fairy Michelle Hunziker è affiancata da un giovane vicino di casa alle prese con i risultati fallimentari del lavaggio delle stoviglie.

Pubblicità Fairy, racconto, ambientazione

La nuova pubblicità targata Fairy è ambientata all’interno di una cucina. Nella scena iniziale un ragazzo estrae una pirofila trasparente dalla lavastoviglie. Al termine del ciclo di lavaggio però si accorge che è ancora sporca ed incrostata nonostante abbia seguito alla lettera tutti i passaggi per ottenere una pulizia perfetta.

Interviene Michelle Hunziker che cerca di farsi notare picchiettando con due dita sulla parete. Mentre lui continua ad analizzare la pirofila la Hunziker esclama: “Marco! Il solito problema? Che faccia delusa!”.

Poco dopo aggiunge: “Ti sarei detto non l’ho caricata bene, avrei dovuto sciacquare meglio le stoviglie…”. “Ciò che conta è quello che metti qui dentro (nella lavastoviglie ovviamente), Fairy Platinum Plus.”

Successivamente puntando il dito verso la telecamera con sguardo fiero afferma: “Fatti, non parole”.

Nella seconda parte infatti Michelle Hunziker spiega allo spettatore, con un linguaggio molto semplice, come opera la capsula all’interno della lavastoviglie. “Fairy agisce non appena tocca l’acqua, reidrata il cibo secco e lo rimuove velocemente. Numero uno contro lo sporco ostinato“.

Dopo il lavaggio con Fairy Platinum Plus, Michelle Hunziker mostra insieme a Marco i risultati del lavaggio. Stavolta infatti la pirofila è perfettamente pulita e brillante.

Nell’ultima parte Marco, ancora incredulo, continua ad ammirarne l’invidiabile lucentezza.

Fairy riesce solo a metà nell’intento di realizzare un spot basato, ancora una volta, sull’ironia. La pubblicità infatti presenta complessivamente alcuni punti debolezza. In primo luogo il ritmo che in alcuni punti viene a mancare con pause troppo lunghe. Ad esso va ad aggiungersi la voluta accentuazione di diverse battute che spezza un po’ l’atmosfera.

Riuscita invece la coppia formata da Michelle e Marco che appare armonica ed equilibrata, nonostante la figura della testimonial tenda a primeggiare.