Pubblicità Sustenium 2023: l’azienda di integratori sceglie come testimonial Federica Pellegrini

Da qualche giorno, sulle principali emittenti televisive italiane, è in rotazione la pubblicità 2023 dell’Old Wild West. La catena di fast food ha scelto di utilizzare come testimonial Lino Banfi.

Pubblicità Old Wild West 2023, le note tecniche

La pubblicità ha una durata di 30 secondi. Il regista della clip è Filippo Valsecchi. Il testimonial, come detto, è Lino Banfi, attore soprannominato “Il nonno d’Italia” grazie anche al personaggio di Nonno Libero, che ha recitato per anni in Un medico in famiglia. Ed è proprio nel ruolo di nonno che presenzia nel promo.

Old Wild West, con la pubblicità 2023, ha avviato una vasta campagna crossmediale. Gli spot, infatti, sono trasmessi non solo in televisione, ma anche su altri media come quelli digitali. Il claim, pronunciato dallo stesso Banfi alla fine del video, è: “Old Wild West, mica sono fess!”.

La descrizione della pubblicità

La pubblicità di Old Wild West 2023 è ambientata in uno dei tanti ristoranti dell’azienda. È qui che Banfi, accompagnato dal nipote, sceglie di recarsi a pranzo. I due si soffermano all’esterno del locale, dove leggono il menù del ristorante. Già in questa prima fase è evidente la volontà di giocare sul confronto generazionale e sulla diffidenza che, nella produzione, Banfi ha verso le novità alimentari.

L’interprete, nella pubblicità di Old Wild West, manifesta la volontà di mangiare “le cime di rapa”, tra i prodotti tipici della sua terra, la Puglia. Il bimbo, però, gli fa notare che ciò che ha letto sul menù sono, in realtà, i wrap, nota tortilla di grano.

Tale schema si ripropone anche quando sono seduti a tavola, intenti a consumare il pranzo. Lino assapora il burrito ed afferma: “Buona questa burrata!”, trovando la puntuale correzione del bimbo. Nonostante qualche diffidenza iniziale, Banfi alla fine esprime la soddisfazione per il pasto consumato e pronuncia (sempre con l’aiuto del piccolo) il nome della società. Al termine della pubblicità l’attore si schiaffeggia la testa, riproponendo in tal modo un gesto simbolo della sua carriera.

Pubblicità Old Wild West 2023, la recensione

Nella pubblicità dominano la leggerezza e l’ironia, in perfetta sintonia con lo stile che da decenni contraddistingue Lino Banfi. È ricorrente, poi, il già citato tema del confronto generazionale, utilizzato dall’azienda con lo scopo di convincere della bontà della propria offerta i potenziali clienti di ogni età.

La scelta del testimonial, dunque, è assolutamente vincente e, soprattutto, è funzionale allo scopo. Infine, attraverso le gag dei protagonisti, la pubblicità di Old Wild West 2023 mette in evidenza alcune delle principali proposte contenute nei loro menù, come il wrap e il burrito.