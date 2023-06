Pubblicità San Benedetto 2023, la testimonial è Elisabetta Canalis: analisi e recensione del promo

Condividi su

San Benedetto, per il nuovo ciclo di pubblicità del 2023, ha scelto come testimonial Elisabetta Canalis. La showgirl, dunque, è stata riconfermata dall’azienda dopo i lavori svolti negli scorsi anni. Il promo, da qualche giorno, è visibile su tutti le principali emittenti televisive italiane.

Pubblicità San Benedetto 2023, la strategia multicanale della società

Il gruppo San Benedetto ha scelto per le pubblicità 2023 una strategia multicanale. Elisabetta Canalis, infatti, è il volto di due differenti produzioni. Il primo riguarda l’acqua, mentre il secondo ha come protagonista la bevanda Fruit e Power. Entrambe, oltre che in televisione, sono fruibili (in diversi formati) anche sul web. La pianificazione delle pubblicità 2023 di San Benedetto è di Media Club. La produzione, invece, è a cura dell’agenzia The Beef.

La descrizione delle pubblicità con Elisabetta Canalis

La prima pubblicità di San Benedetto 2023 promuove l’acqua. Nel filmato, la Canalis è nella propria camera da letto, seduta di fronte a uno specchio. Qui si lascia andare alle riflessioni e, in particolare, si chiede come sarà il suo futuro. Le risposte le trova proprio grazie al già citato specchio, con il quale dialoga con quella che dovrebbe essere lei tra qualche anno.

E così Canalis afferma: “Sarò super in forma. Mi immagino così perché faccio una dieta equilibrata, una vita sana e perché con me c’è ogni giorno l’acqua di San Benedetto, che è leggera e ricca di nutrienti per il mio benessere”.

Nella pubblicità 2023 di San Benedetto Fruit e Power, invece, Elisabetta è in un set cinematografico. Quando la troupe concede la “pausa caffè”, la testimonial ribatte affermando: “C’è una nuova pausa!”. Il riferimento è proprio al nuovo energy drink, composto da “tanta buona frutta” che dà “molta energia”. In entrambi i filmati la musica scelta come sottofondo è Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor.

Pubblicità San Benedetto 2023, la recensione

Per entrambe le pubblicità, San Benedetto punta sulle proprietà nutritive dei prodotti. Strategia, questa, spesso utilizzata dai gruppi industriali per promuovere l’acqua, ma meno utilizzata per le altre tipologie di bevanda, tra cui quelle energizzanti. Oltre a un molto generico “tanta buona frutta”, in nessun passaggio si citano aspetti legati al gusto di Fruit e Power. La volontà, dunque, è di parlare a un target di pubblico specifico, attento al benessere e orientato a uno stile di vita sano.

La pubblicità dell’acqua non eccelle per la creatività. Il promo, infatti, sfrutta il tema dell’attenzione per il futuro, con la protagonista che parla a se stessa del futuro tramite lo specchio. L’arte della catottromanzia deriva addirittura dall’antica Grecia e da sempre è utilizzata in questo tipo di narrazioni: basti pensare, ad esempio, al famigerato Specchio delle mie brame della matrigna di Biancaneve.

Il secondo spot, invece, è decisamente più originale e interessante. Il dietro le quinte è trasformato nel set principale. La strategia, di recente già utilizzata da altre aziende, risulta comunque interessante e funzionale, generando curiosità nello spettatore. Interessante, inoltre, è la volontà di accostare il proprio prodotto alla pausa caffè, creando una sorta di parallelismo (seppur solo accennato) tra l’alimento energizzante per eccellenza e il Fruit e Power.