Pubblicità Edison 2023, sensibilizzare alla consapevolezza energetica con Nicola Savino

La società automobilistica BMW Italia ha lanciato una nuova pubblicità. L’obiettivo è promuovere la mobilità elettrica, andando oltre i più comuni pregiudizi che interessano tale tipologia di prodotti.

Pubblicità BMW Italia, Chiara Ferragni torna ad essere protagonista di uno spot

La pubblicità di BMW Italia è in onda in due versioni. La prima è quella integrale e ha una durata di circa un minuto. La seconda, invece, è in formato ridotto e si ferma a trenta secondi. Il celebre marchio ha realizzato il promo in collaborazione con Publitalia 80 ed è in rotazione sulle reti Mediaset e negli spazi digitali Mediamond, Mediaset e TGCom24.

BMW Italia, come detto, sfata i pregiudizi più comuni sulla mobilità elettrica. Per farlo, incentra la propria comunicazione sulla nuova BMW IX1, modello di automobile al 100% elettrico. La testimonial scelta è Chiara Ferragni. Per lei non si tratta dell’esordio in un promo televisivo. In passato, ad esempio, ha figurato come testimonial di una nota marca di shampoo.

La descrizione del promo

La pubblicità di BMW Italia inizia quando Chiara Ferragni sale sull’auto elettrica IX1. Una volta a bordo, parte con un lungo monologo: “Dicevano tante cose su di me. Che non avevo abbastanza carattere, che non avrei fatto tanta strada, che avrei dovuto chiedere il permesso e che non avrei trovato il mio posto nel mondo. Dicevano che non sarei mai stata come gli altri, ma su questo avevano ragione”.

In sovrimpressione, durante il discorso di Ferragni, sono elencate alcune delle caratteristiche principali dell’automobile di BMW Italia, tra cui i tempi veloci di ricarica e l’autonomia di guida. Il tutto termina con l’imprenditrice che, avvicinandosi alla telecamere, invita tutti a non fare rumore, per godere al meglio della silenziosità dell’auto elettrica.

Pubblicità BMW Italia, la recensione

La pubblicità di BMW Italia, dal punto di vista tecnico, non ha nessun elemento di novità. La produzione, infatti, rientra perfettamente nel lungo filone degli spot dei marchi automobilistici, in cui ci si concentra, con le immagini, sulla bellezza esteriore e su alcune caratteristiche del veicolo.

La vera novità, nella pubblicità di BMW Italia, è il lungo monologo di Chiara Ferragni, vera protagonista dello spot. In uno slancio di autoreferenzialità, l’influencer ci fa sapere che è riuscita a diventare qualcuno, nonostante lo scetticismo degli altri. Una sorta di compiacimento personale, nel quale Ferragni si raffigura come una underdog, concetto che va molto di moda ultimamente.

Tale operazione sarebbe senza dubbio funzionale qualora la Ferragni promuovesse sé stessa o una delle sue tante aziende. Invece, la protagonista dovrebbe convincere il pubblico ad acquistare l’ultimo modello di macchina della BMW Italia, che di fatto, per tutta la produzione, è solo uno sfondo. Nelle intenzioni dei produttori, la macchina IX1 dovrebbe seguire la parabola di Chiara Ferragni, arrivando al successo nonostante il pregiudizio di qualcuno. La volontà di svolgere un promo contro i pregiudizi è senz’altro interessante, ma la resa finale lascia decisamente a desiderare.