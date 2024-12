Pubblicità Lavazza: il robot Luigi, il tema dell’intelligenza artificiale e “Il piacere che ci rende umani”

Da pochi giorni è stata rilasciata la nuova pubblicità di Lavazza. La nota società di caffè ha deciso di promuovere sé stessa utilizzando un robot, di nome Luigi.

Pubblicità Lavazza, i testimonial “umani” sono gli attori Steve Carell e John Krasinski

La pubblicità di Lavazza ha una durata di circa un minuto e mezzo e, nel nostro paese, è in rotazione da qualche giorno su Youtube, sui canali della società, e sulle emittenti televisive di proprietà di Lavazza. Il claim scelto per lo spot è Plaesure makes us humans, ovvero Il piacere che ci rende umani. Il riferimento, ovviamente, è al caffè, alimento noto a livello internazionale e di cui Lavazza è fra i rappresentati più noti.

La pubblicità di Lavazza è una produzione destinata non solo al mercato italiano, ma anche a quello internazionale. Attesa, nelle prossime settimane, la pubblicazione del promo in diversi formati, adattati sia per la televisione che per le piattaforme online. Oltre al robot Luigi, presenziano come testimonial gli attori hollywoodiani Steve Carell e John Krasinski. In tale ruolo, in passato, si sono alternate molte alte celebrità, da Jannik Sinner a Nino Manfredi, passando per la coppia Bonolis-Laurenti a Luciano Pavarotti e Monica Vitti. La colonna sonora scelta per la produzione è Que sera, sera, classico di Doris Day che, per l’occasione, è proposto riarrangiato.

La descrizione dello spot

Nella pubblicità di Lavazza, il robot Luigi si aggira all’interno di un ufficio, offrendo il caffè ai dipendenti. L’androide nota che essi, quando assaporano la bevanda, sono felici e rilassati e così, la sera, quando il posto di lavoro è oramai vuoto, decide di voler provare quegli stessi sentimenti. Non appena una goccia di caffè finisce nel suo volto, quest’ultimo inizia ad effettuare un viaggio immaginario, nel quale riesce a godere di tutte le bellezze tipiche della Dolce Vita. Peccato, però, che quando la bevanda finisce negli ingranaggi, il robot va in corto circuito e si spegne. In suo soccorso arrivano i già citati Steve Carell e John Krasinski, che rimettono in moto la macchina.

Pubblicità Lavazza, la recensione

Lavazza ha scelto di ideare una nuova pubblicità incentrando gran parte della propria produzione sull’italianità. Oltre alla presenza del caffè come piacere quotidiano, concetto decisamente molto italiano, a dominare sono le atmosfere della Dolce Vita. Grazie alla bevanda, d’altronde, il robot immagina di godersi le giornate di mare e di passare il proprio tempo nei tanti musei del nostro paese. Ma Lavazza ha voluto in qualche modo citare la propria storia. Il robot Luigi, infatti, ha delle sembianze molto simili a quelli dei celebri Caballero e Carmencita, storici testimonial della società nell’iconico Carosello.

Lo spot, insomma, dà l’idea di un’azienda che non dimentica le proprie origini, ma che è proiettata comunque al futuro, al punto da affidare il ruolo di testimonial ad un robot. Un fatto, questo, che arriva in un periodo storico in cui domina la discussione riguardante i rischi e i benefici dell’intelligenza artificiale.

Dal punto di vista tecnico, infine, la produzione è ineccepibile nelle immagini, nel montaggio e nella sceneggiatura. L’unica perplessità riguarda il ruolo dei testimonial, con Steve Carell e John Krasinski che hanno un ruolo totalmente marginale, al punto da non rendere necessaria la loro presenza.