Da circa un mese è possibile vedere, in televisione e non solo, la nuova pubblicità di Trade Republic con protagonista Brad Pitt. Si tratta di un progetto comunicativo che interessa non solo l’Italia, ma anche gli altri paesi del Vecchio Continente.

Trade Republic pubblicità Brad Pitt, il due volte Premio Oscar come testimonial

La banda digitale Trade Republic ha messo in campo una grande operazione comunicativa, finalizzata alla diffusione dei principali servizi offerti. Fra questi c’è l’introduzione di un tasso di interesse pari al 3% sulla liquidità e che interessa tutti i nuovi clienti.

L’azienda, come detto, per la campagna ha deciso di investire su un volto molto conosciuto in tutto il mondo. Stiamo parlando dell’attore Brad Pitt, vincitore fra gli altri di due Premi Oscar e di un Golden Globe e che ha partecipato a pellicole molto famose come Il curioso caso di Benjamin Button, C’era una volta a Hollywood e L’esercito delle 12 scimmie.

Lo spot, diffuso anche sui social e online, ha una durata di circa 30 secondi.

La descrizione dello spot

La particolarità della pubblicità di Trade Republic è che Brad Pitt presta il proprio volto, ma non la voce. L’attore, infatti, appare in video ma è un testimonial muto, in quanto comunica esclusivamente con il volto e mai con le parole.

Lo spot parte con l’inquadratura su una sedia vuota e sfondo nero. Dalla destra appare in video Brad Pitt, anch’esso vestito di nero, che si accomoda nella sedia e inizia a guardare dritto in camera. A questo punto prende la parola una voce fuori campo, che afferma: “Questo è Brad Pitt e ora che ho la tua attenzione ecco tre vantaggi di Trade Republic“.

Mentre la telecamera fissa continua a inquadrare Brad Pitt, che nel frattempo si sistema la maglietta e schiarisce la voce, la voce narrante spiega alcune caratteristiche dell’offerta della banca, fra cui il già citato tasso di interesse al 3%. Al termine, la narratrice si rivolge direttamente allo spettatore: “E la vostra banca cosa offre?”

Trade Republic pubblicità Brad Pitt, una scelta comunicativamente molto potente

Trade Republic, per la propria pubblicità, ha optato per uno stile comunicativo minimalista ma estremamente potente ed efficace. La scenografia scura, l’inquadratura fissa, e il carisma e la capacità di Brad Pitt di utilizzare l’espressività del proprio corpo sono in grado, senza alcuna parola, di instaurare quasi un dialogo diretto con ogni spettatore. Un intento, quest’ultimo, che si fa esplicito al termine dello spot, quando la voce narrante interroga direttamente il pubblico a casa. Il risultato finale risulta coinvolgente e in grado di attirare l’attenzione, caratteristiche essenziali per ogni spot.