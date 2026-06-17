Dietorelle cambia volto ma non dimentica la propria storia con la nuova pubblicità con protagonista Ambra Angiolini. Per il nuovo corso del marchio di caramelle sugar free di Sperlari, il brand ha scelto una testimonial che rappresenta molto più di un semplice volto noto: Ambra Angiolini. Attrice, conduttrice, cantante e simbolo della cultura pop italiana degli anni Novanta, Ambra diventa il fulcro di una strategia di marketing che punta direttamente al cuore della Generazione X e dei Millennials.

La nuova campagna pubblicitaria, costruita attorno al jingle originale “Basta il nome”, non si limita a promuovere un prodotto. Racconta invece un immaginario collettivo fatto di ricordi, emozioni e riferimenti culturali che hanno segnato un’intera generazione.

Dietorelle Disco Club: la pubblicità con Ambra Angiolini

Lo spot si sviluppa all’interno di un universo colorato e surreale chiamato “Dietorelle Disco Club”, un ambiente che richiama esplicitamente le atmosfere pop tra gli anni Ottanta e Novanta. Luci, scenografie, costumi e coreografie evocano un periodo storico che oggi rappresenta una delle principali miniere emotive utilizzate dal marketing contemporaneo.

Negli ultimi anni molti brand hanno compreso che la nostalgia non è soltanto un sentimento, ma uno strumento di comunicazione estremamente efficace. Recuperare elementi iconici del passato permette infatti di instaurare una connessione immediata con consumatori che oggi hanno tra i 35 e i 55 anni, ovvero una fascia di pubblico con elevata capacità di acquisto e forte attaccamento ai ricordi della propria adolescenza.

Dietorelle sembra aver applicato perfettamente questa strategia.

Ambra Angiolini come simbolo generazionale

La scelta di Ambra Angiolini appare tutt’altro che casuale. Per milioni di italiani il suo volto è indissolubilmente legato a “Non è la Rai”, il programma televisivo che negli anni Novanta ha rivoluzionato il linguaggio dell’intrattenimento giovanile.

Ambra rappresenta una figura capace di attivare immediatamente la memoria collettiva di chi ha vissuto quell’epoca. Non è soltanto una celebrità, ma un simbolo culturale che richiama un periodo preciso della storia televisiva italiana.

In termini di marketing, Ambra funziona come un potente “trigger emozionale”: la sua presenza permette al brand di trasferire sul prodotto valori come spontaneità, leggerezza, autenticità e familiarità.

Il richiamo a “Cioè”: il dettaglio che racconta una generazione

Uno degli elementi più interessanti dello spot è la presenza di un giornalino che mostra Ambra in copertina.

Un dettaglio apparentemente secondario ma che, a livello comunicativo, rappresenta uno dei passaggi più intelligenti dell’intera campagna.

Il riferimento sembra infatti richiamare in maniera evidente “Cioè”, la storica rivista per teenager che negli anni Novanta era un vero fenomeno editoriale. Per migliaia di ragazze e ragazzi, le copertine dedicate ad Ambra rappresentavano un appuntamento fisso.

Non è necessario nominare esplicitamente il magazine affinché il pubblico comprenda il riferimento. È proprio questo il punto di forza della comunicazione: evocare senza spiegare.

La memoria del consumatore completa automaticamente il racconto.

“Basta il nome”: quando il brand diventa patrimonio culturale

Anche il claim scelto per la campagna possiede una valenza strategica importante.

“Basta il nome” non parla soltanto di Dietorelle. Comunica l’idea di un marchio che non ha bisogno di presentazioni perché fa parte della memoria degli italiani.

È una tecnica utilizzata spesso dai brand storici quando vogliono riaffermare la propria identità: anziché concentrarsi sulle caratteristiche del prodotto, si valorizza il capitale emotivo accumulato nel tempo.

In questo caso il messaggio è duplice. Da una parte Dietorelle rivendica il proprio ruolo storico nel mercato delle caramelle sugar free; dall’altra Ambra suggerisce che anche il suo nome è ormai riconoscibile senza ulteriori spiegazioni.

Due icone popolari che si incontrano e si rafforzano reciprocamente.

Pubblicità Dietorelle: una campagna che, con Ambra, parla a più generazioni

L’operazione di Sperlari non guarda però soltanto al passato.

La presenza di contenuti social, backstage, videoclip musicali e formati digitali permette infatti di intercettare anche un pubblico più giovane, che magari non ha vissuto gli anni di “Non è la Rai” ma riconosce Ambra come attrice e volto televisivo contemporaneo.

Il risultato è una campagna che riesce a parlare contemporaneamente a chi prova nostalgia per gli anni Novanta e a chi scopre oggi il brand attraverso linguaggi più moderni.

Perché questa strategia potrebbe funzionare

In un mercato sempre più affollato, Dietorelle sceglie di non competere soltanto sul prodotto ma sull’identità.

La nuova campagna costruisce un ponte tra passato e presente utilizzando uno degli strumenti più potenti del marketing contemporaneo: la nostalgia. Ambra Angiolini diventa così il volto perfetto per raccontare una marca che vuole rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia.

E quel piccolo giornalino che appare nello spot, con una copertina che ricorda le pagine di “Cioè”, è forse il simbolo più efficace dell’intera operazione: pochi secondi capaci di riportare milioni di italiani direttamente negli anni Novanta.