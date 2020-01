Mara Venier torna con la nuova puntata di Domenica In del 26 gennaio con molti nuovi ospiti. L’appuntamento di oggi precede l’inizio della sanremese verso il quale Mara Venier ha cominciato ad avere un’attenzione particolare già da due settimane. La messa in onda è alle 14:00 in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

La Venier come di consueto, ospita anche questa volta un personaggio targato prettamente Mediaset. Dà spazio inoltre a molte storie d’amore. E non manca neanche il talk dedicato alla 70ma edizione del Festival di Sanremo oramai alle porte.

Domenica In ospiti 26 gennaio – lo spazio di Sanremo 2020 con Riccardo Fogli, Rossana Fratello e Pierluigi Diaco

Anche questa settimana, per l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2020, Mara Venier dedica uno spazio iniziale alla kermesse canora. Ci sarà il solito talk show in cui la conduttrice si occupa della kermesse canora condotta da Amadeus che ne è anche il direttore artistico.

In questo spazio i telespettatori trovano Donatella Rettore e Riccardo Fogli. Ci saranno anche Rossana Fratello, Pierluigi Diaco, Alberto Matano e Pino Strabioli.

In particolare Strabioli conduce da qualche settimana un programma su Rai Radio 2 dedicato proprio alle anticipazioni ed alle curiosità legate alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il titolo del programma è Viva Sanremo.

Ricordiamo che Rai Radio 2 è la radio ufficiale della 70ma edizione del Festival. Strabioli racconta quanto accade ogni sabato e ogni domenica nel programma da lui condotto dalle 11:00 alle 12:00 del mattino.

Domenica In – Presente Federico Rossi fidanzato di Paola Di Benedetto

Anche nella puntata odierna Mara Venier accoglie un’ospite decisamente targato Mediaset. Si tratta di Federico Rossi attuale fidanzato di Paola Di Benedetto, al momento presente nella casa del Grande Fratello Vip 4.

Federico Rossi racconta il suo rapporto con la modella italiana e svela a Mara Venier il motivo per il quale ha realizzato sul suo profilo Instagram una dedica alla fidanzata. In particolare Federico Rossi oltre a dichiararle tutto il suo grande amore, svela di seguirla 24 ore su 24 e di divertirsi anche per le situazioni in cui la Di Benedetto viene a trovarsi.

Altro ospite della puntata è Massimo Boldi presente in studio con la sua giovane fidanzata Irene Fornaciari. Ci sarà anche Paola Cortellesi che è protagonista di una lunga intervista insieme a Valerio Mastandrea. Il fine è di pubblicizzare la pellicola di cui sono protagonisti il cui titolo è Figli.

Per lo spazio musicale Benji & Fede proporranno il loro nuovo singolo dal titolo Magnifico difetto. Inoltre i due giovani artisti presentano un medley dei loro successi. Ascolteremo la hit della scorsa estate Dove e quando.