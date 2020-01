Domenica 26 gennaio, alle ore 11.50 su Canale 5, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto conducono la nuova puntata di Melaverde.

I due conduttori on the road si recano alla scoperta della Val Camonica, la più estesa valle delle Alpi centrali che tocca le provincie di Brescia e Bergamo. E, in questa puntata, sono insieme nella medesima zona.

Questa domenica, 26 gennaio, Melaverde è in Valle Camonica, la più estesa valle delle Alpi centrali che tocca le provincie di Brescia e Bergamo.

Si tratta di una lingua di terra che si sviluppa dalle sponde del lago d’Iseo, fino al passo del Tonale a 1883 m s.l.m. I due conduttori presentano un territorio lungo circa 100 Km caratterizzato da un fondovalle pianeggiante, pendii di collina e zone di alta montagna. Qui intere generazioni contadine hanno dato vita a grandi tradizioni ed eccellenze agro alimentari.

Melaverde prima tappa il comune di Cividale Camuno

I conduttori partiranno dal comune di Cividate Camuno. Qui un’associazione di imprenditori che unisce produttori di eccellenze della valle, presenterà il suo villaggio itinerante dove sono rappresentate alcune delle migliori realtà produttive Camune.

Ellen Hidding raggiunge Ponte di Legno dove incontra Andrea che presenta il Silter, formaggio DOP. Racconta la storia e il processo di trasformazione di questo formaggio a pasta dura fatto solo con latte di vacca di razza Bruna.

Poi visita un antico Liquorificio tramandato di padre in figlio da 100 anni. Infine torna alla scoperta di un Villaggio itinerante dove i prodotti della tradizione diventano menù da Street Food.

Vincenzo Venuto, invece, partirà da Darfo Boario dove incontra Dario che senza aver alcuna tradizione contadina in famiglia, ha riqualificato i suoi terreni in un’azienda Multifunzionale.

Alla fine del suo viaggio visita una panetteria artigianale che ha più di un secolo di vita e rispetta le antiche tradizioni locali. Subito dopo parla di spezie e molto altro

Le Storie di Melaverde

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, va in onda Le storie di Melaverde, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova. Questa mattina la storia raccontata ha per titolo: Mare in tavola.