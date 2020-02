Nuova puntata di Non è L’Arena, questa sera domenica 16 febbraio su La7. Il conduttore Massimo Giletti torna in video con un appuntamento dedicato ad argomenti strettamente legati all’attualità. Tra questi, ce ne sono due in particolare. Il primo punta l’attenzione sui Casamonica. Il secondo sullo scontro avvenuto tra un ex brigatista e la consigliere comunale di Fratelli d’Italia

Non è L’Arena 16 febbraio – inchiesta sui Casamonica

Nella puntata odierna, Non è L’Arena presenta una lunga e dettagliata inchiesta sui Casamonica. Il clan dei Casamonica è un’organizzazione criminale presente a Roma e operante nell’area dei Castelli Romani e del litorale laziale. Giletti documenta quanto è accaduto nella potente famiglia, a cominciare dagli ultimi arresti effettuati dalle forze dell’ordine. Fin dove si estende la longa manus degli appartenenti a questo nucleo familiare?

In esclusiva vengono mostrate le prime immagini dell’operazione Tom Hagen. Arrestati Salvatore Casamonica e Lucia Gargano, avvocato di Diabolik. L’inchiesta è stata realizzata da Francesca Fagnani

A questo proposito si sottolinea che, qualche giorno fa, c’è stata l’apertura di un primo spazio polifunzionale sull’autismo realizzato in un edificio confiscato alla criminalità.

La villa, che si trova al civico 16 di via Roccabernarda, era appartenuta al clan dei Casamonica. Dopo lo sgombro, è stata assegnata, attraverso un bando della Regione Lazio, all’Associazione nazionale Soggetti Autistici (Angsa Lazio).

L’associazione è costituita da genitori, familiari e tutori di persone che sono affette da questa patologia. Il nuovo centro è stato inaugurato, tra gli altri, dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Non è L’Arena scontro tra ex brigatista e consigliere Rachele Mussolini

Nella puntata di L’Arena ci sarà in studio un ex brigatista, Pietro, che avrà un durissimo scontro con Rachele Mussolini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia al Comune di Roma. Lo ha annunciato Massimo Giletti sulla pagina Facebook del programma di La7.

Inoltre il padrone di casa accoglie molti ospiti nello studio, come ogni settimana.