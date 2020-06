Quelli che il Calcio torna il 7 giugno con una puntata speciale, l’ultima di stagione. Sono trascorsi tre mesi dall’ultima messa in onda. E il programma ha deciso di salutare il pubblico. L’appuntamento è a partire dalle 14.00 su Rai 2. L’ultima puntata era in programma già sette giorni fa. Poi, improvvisamente è stato trasmesso un best off riepilogativo del passato.

Quelli che il calcio 7 giugno puntata finale

Domenica 7 giugno, dunque, arriva la puntata finale della stagione. Quelli che il calcio chiude i battenti, nonostante il campionato di Serie A scenda di nuovo in campo il prossimo 20 giugno. I tre conduttori Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran tornano per celebrare questo evento sportivo di grandissima importanza. Salutano così il pubblico della seconda rete con un arrivederci alla prossima stagione.

E per dare il benvenuto alla nuova normalità alla quale tutti dobbiamo adesso abituarci, sono previsti molti ospiti. Tra questi Max Giusti, Francesco Paolantoni, Totò Schillaci, Flavia Vento, Davide Cassani commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo

Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran hanno realizzato una puntata divisa in più parti. Innanzitutto si fa il punto sulla situazione presente sui campi di calcio prima dello stop di marzo. Inoltre tutto lo staff del programma vuole aiutare i tifosi, ma anche i telespettatori comuni non appassionati di calcio, a ricominciare l’avventura del Campionato italiano all’insegna dell’intrattenimento.

Insomma una sorta di dove eravamo rimasti ma anche un incentivo a prepararci per il 20 giugno. Mettendo in evidenza tutto quanto ci è mancato del campionato a pochi giorni dalla ripresa ufficiale.

La puntata finale, come si svolge

Con Luca e Paolo e Mia Ceran è presente Ubaldo Pantani anima storica delle imitazioni e delle più note parodie. Accanto a lui, al gran completo la formazione dei comici della trasmissione. Ci sono: Brenda Lodigiani, Tony Bonji, Liliana Fiorelli ed Enzo Paci.

Dalla sua postazione sopraelevata Melissa Greta Marchetto si occupa del meglio e il peggio del web degli ultimi mesi. Federico Russo, con le video compilation e il campione Adriano Panatta, danno un ulteriore contributo all’intrattenimento.

Presenti anche le storiche voci Rai di Emanuele Dotto e Bruno Pizzul.

Ci sono poi tifosi d’eccezione che intervengono in collegamento. Tra questi il comico interista Enrico Bertolino, il suo contraltare bianconero Neri Marcorè, il velocista juventino Filippo Tortu, il giornalista Fabrizio Biasin e l’ex centravanti di Italia 90 Totò Schillaci.

Il milanista Francesco Mandelli è invece davanti a San Siro nello stadio vuoto. Per le piazze di Roma e Napoli, in collegamento dalle rispettive città, gli attori comici Max Giusti e Francesco Paolantoni.

Spazio anche ad altre importanti discipline sportive costrette allo stop con Davide Cassani, ct della Nazionale italiana di ciclismo.

L’evoluzione della Fase 3 è raccontata e monitorata da Enrico Lucci. L’ex iena si avvale del contributo di Flavia Vento in diretta dal litorale laziale.