Mara Venier, a partire dalle ore 14:00 su Rai1, conduce la puntata del 7 giugno di Domenica In.

Nonostante l‘infortunio di sette giorni fa, la conduttrice ha deciso di andare in onda con il piede ingessato, conseguenza di una caduta. Non rinuncia ad intrattenere il pubblico. Ed ha preparato, da casa, una puntata con molti personaggi non solo in collegamento.

Domenica In 7 giugno Renzo Arbore, Luciana Littizzetto

Nella puntata del 7 giugno Mara Venier ospita Renzo Arbore. L’artista foggiano presenta Striminzitic show, in onda domani sera su Rai2. La puntata d’esordio è trasmessa nel prime time. Mentre le successive traslocano in seconda serata, dal lunedì al venerdì, a partire del 9 giugno.

Il format è nato da un’idea dello stesso Arbore. Ed è interamente realizzato dalla sua abitazione. Con il supporto di ospiti in collegamento, lo show man riordina il suo archivio personale attingendo soprattutto al suo canale personale on line renzoarborechannel.tv

Dal suo appartamento di Torino, si collega Luciana Littizzetto. La comica piemontese si racconta a Mara Venier. Nonostante le operazioni subite al polso e alla rotula a seguito di un incidente, ha concluso la diciassettesima stagione di Che tempo che fa. Dal prossimo autunno il programma di Fabio Fazio potrebbe tornare nuovamente su Rai3 da cui è partito il 13 settembre 2003

Domenica In 7 giugno Alberto Matano, J Ax

La conduttrice ospita in studio Alberto Matano. Il giornalista calabrese, ripercorre le tappe più importanti della sua carriera professionale. E’ stato uno dei volti del Tg1 ed ha condotto su Rai 3 Io sono Innocente e Photoshow. Attualmente è al timone de la Vita in diretta, insieme a Lorella Cuccarini. Il programma quotidiano di Rai1 va in onda fino a venerdì 26 giugno. Dal lunedì successivo è sostituito dallo spin off estivo condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi.

Alberto Matano torna poi a settembre alla conduzione della versione classica. Mentre, come vi avevamo annunciato alcune settimane fa, è incerto il futuro della Cuccarini in Rai. La showgirl, infatti, non sarebbe stata riconfermata al fianco del giornalista.

A Domenica In interviene anche J Ax. Il rapper milanese, che venerdì è stato ospite nella finale di Amici Speciali, presenta la nuova hit Una voglia assurda, dai ritmi funky. Il brano racconta la voglia di tornare a vivere dopo i mesi difficili di lockdown.

Mara Venier ospita Enzo Miccio e Christian Solinas

E’ la volta di Enzo Miccio. Il wedding planner, collegato dalla Puglia, affronta il tema dei matrimoni rinviati a causa del Covid 19. E si sofferma sulla crisi che ha investito il suo settore. Miccio è reduce dalla partecipazione all’adventure game Pechino Express, dove si è classificato al secondo posto assieme alla sua collaboratrice Carolina Gianuzzi.

L’emergenza coronavirus e i problemi legati all’estate sono affrontati da Christian Solinas. Il Presidente della Regione Sardegna,collegato da Cagliari, spiega quali strategie adotta il territorio per la stagione turistica.

Infine il prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, fornisce ai telespettatori gli ultimi dati sulla pandemia.