Finalmente domenica, Lucia Ascione con un nuovo talk su Tv2000: data inizio, info

‘Finalmente domenica’ 2021: fervono i preparativi per il nuovo programma del dì di festa di Tv2000, che prenderà il via dal 28 novembre in diretta alle 17.00 dagli studi di via Aurelia in Roma. Alla conduzione Lucia Ascione.

Tv2000 scende in campo con un talk pomeridiano la domenica pomeriggio. Un format nuovo per il canale della Cei, che si rivolge a tutta la famiglia. Con Finalmente domenica Tv 2000 assicurerà un’ora in cui si alternano approfondimenti sull’attualità, interviste a personaggi famosi e protagonisti dello spettacolo e della cultura.

Ma non solo. A Finalmente domenica ampio spazio sarà assicurato anche alle tante storie di talento e riscatto, di amore e solidarietà, testimonianze di fede e di conversione. E ci saranno anche degli approfondimenti riguardanti gli eventi più importanti del pontificato di Papa Francesco.

Finalmente domenica 2021: perché quel titolo?

La scelta del titolo del programma non è stata fatta a caso. Con quel ‘Finalmente’ si è voluto sottolineare la volontà e la necessità di tornare “finalmente” a emozionarsi e sentirsi vicini. Un modo per sorridere e pensare al futuro con speranza.

Finalmente domenica è un’idea di Fausto Della Ceca, scritta con Giuseppe Cutrona e Milly Provinciali. Prodotto da Vincenzo Guida, Finalmente domenica 2021 ha alla regia Alessandro Tresa.

Lucia Ascione: “Le fragilità mai messe a nudo in un salotto”

Lucia Ascione è un volto storico del TG2000. Giornalista, inviata, è conduttrice di notiziari e programmi culturali, medico scientifici, religiosi e speciali. Da dieci anni conduce lo spazio del mattino, da sei Bel tempo si spera.

La sua personalità la fa diventare una delle donne con la quale tutti vorrebbero parlare, confessare la propria storia, i segreti più intimi. La conduttrice di ‘Finalmente Domenica’ nel suo lavoro cerca sempre di tirare fuori il meglio dalle persone mettendole a loro agio.

Il suo tratto distintivo è certamente il rispetto degli altri, che per lei viene prima di tutto: dall’ultimo dei cuochi al primo degli scienziati, dal vicino di casa al grande cardinale. La fede e i valori cristiani l’aiutano nel suo lavoro.

“Anche se il Signore chiede molto, una vita senza Dio è molto più complicata. Mi insegna a non fare le domande che non vorrei venissero fatte a me” ha detto la giornalista in una intervista. Quindi ha proseguito dicendo che preferisce non infierire, anche se il giornalismo lo richiederebbe.

Alcuni la vorrebbero più “aggressiva”, ma lei è fermamente convinta che le fragilità non vanno messe a nudo in un salotto. E sicuramente anche a Finalmente domenica si ritroverà tutto questo.