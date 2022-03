Non è L’Arena ospiti e anticipazioni della puntata del 13 marzo 2022

Condividi su

Non è L’arena torna, questa sera, domenica 13 marzo, con un nuovo appuntamento. Il programma condotto da Massimo Giletti va in onda in diretta alle 21.15 su La7. Dopo la puntata della scorsa settimana, ecco quali sono gli argomenti dei quali si occupa il giornalista e gli ospiti che accoglie nello studio per approfondire le tematiche affrontate.

Non è L’arena 13 marzo: la guerra tra Russia e Ucraina

Continua il lungo approfondimento sulla più stretta attualità riguardante la guerra tra Russia e Ucraina. Tanti gli aggiornamenti in tempo reale e collegamenti in diretta con i racconti degli inviati dal fronte. Per una riflessione sulle origini del conflitto e sulle sue possibili soluzioni Giletti intervisterà la giornalista e scrittrice Luciana Castellina. Tanti poi gli argomenti e gli interrogativi al centro della nuova puntata di “Non è l’Arena”: L’Italia è in guerra? E fino a che punto siamo disposti ad aiutare gli ucraini? A confronto interventisti e pacifisti.

Per la prima volta in tv Antonio Gramsci, nipote e omonimo del fondatore del partito comunista italiano, ci parlerà della guerra da una prospettiva inedita. Tra i temi anche le sanzioni contro la Russia che hanno come obiettivo quello di congelare le ricchezze degli oligarchi russi anche in Italia, scopriremo ville principesche comprate negli angoli più belli del nostro Paese.

Gli ospiti della puntata

Infine si discuterà dello strano fenomeno dei no vax che si sono trasformati in accaniti sostenitori di Putin, anti-Nato e della guerra di propaganda e disinformazione. Una battaglia che si sta combattendo soprattutto con le immagini via social.

Tanti gli ospiti che interverranno durante la serata: Luciana Castellina, Luigi De Magistris, Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Vladislav Maistrouck, Claudio Locatelli, Daniele Piervincenzi, Ugo Poletti, Sandra Amurri, Iacopo Iacoboni, Gianluigi Paragone, Annarita Pilotti, Luca Telese, Povia, Alan Friedman, Alessandra Moretti, Alberto Contri.