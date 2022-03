Ascolti Tv sabato 12 marzo 2022, C’è Posta per Te 27.8%, Affari Tuoi 16.2%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 12 marzo 2022. Il people show C’è Posta per te chiude con quasi 5 milioni di telespettatori. Supera ancora una volta Affari Tuoi Formato Famiglia con Amadeus e Giovanna Civitillo. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 12 marzo 2022, il prime time

Su Rai 1 Affari Tuoi Formato Famiglia 3.662.000 telespettatori con 16.2%. 3.662.000 telespettatori con 16.2%.

Su Rai 2 FBI 1.074.000 con 4.8%. FBI International 893.000 con 4.4%. 1.074.000 con 4.8%.893.000 con 4.4%.

Su Rai 3 Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui 771.000 spettatori con 3.9%.

Su Canale 5 C’è Posta per Te 4.802.000 spettatori con 27.8%.

Su Rete 4 Spectre è visto da 892.000 persone con 4.9%.

Su Italia 1 Din Don – Un Paese in Due 690.000 spettatori con 3.2%.

Su La 7 In Onda Prima Serata 979.000 con 4.4%. Eden- Un Pianeta da Salvare 354.000 con 2.7%.

Su Tv8 Men in Black II 290.000 spettatori con 1.4%

Su NOVE Denise 284.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv sabato 12 marzo 2022, la fascia preserale Avanti un altro al 17.8% Su Rai 1 L’Eredità-La Sfida dei 7 2.848.000 con 16.9%. L’Eredità 4.334.000 con 22.2%. Su Rai 2 Dribbling 227.000 con 1.2%. NCIS 558.000 con 2.6%. Su Rai 3 TG Regione 2.216.000 con 10.9%. Blob 941.000 con 4.4%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.443.000 con 15.1%. Avanti un Altro 3.393.000-17.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 779.000 persone con 3.6%. Su Italia 1 CSI Miami è visto da 607.000 persone con 2.9%. Su Tv8 Prove Moto GP Qatar 154.000 con 0.8%. Su NOVE Cucine da Incubo 190.000 spettatori con 0.9%. L’access prime time Le Parole al 6.4% Su Rai 3 Le Parole 1.464.000 telespettatori con 6.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.901.000 persone con 17.2%. Su Rete 4 Controcorrente 1.083.000 con 4.9%-1.087.000 con 4.8%. Su Italia 1 NCIS 1.233.000 spettatori con 5.5%. Su La 7 In Onda 1.208.000 telespettatori con 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti 438.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE Fratelli di Crozza 408.000 con 1.8%.

Ascolti Tv sabato 12 marzo 2022, daytime mattutino

Il Carnevale di Viareggio al 3.7%

Su Rai 1 Passaggio a Nord Ovest 862.000-11.3%. Linea Verde Start 1.316.000- 12.9%. Linea Verde Life 2.228.000-15.5%.

Su Rai 2 Paralimpiadi di Pechino 20.000-1%. Check Up 247.000-3.2%. Fatto da Mamma e Papà 364.000-3.1%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 392.000 con 6%. Il Carnevale di Viareggio 240.000 con 3.7%.

Su Canale 5 X-Style 638.000 con 9.3%. Forum 1.457.000 telespettatori con 15.4%.

Su Rete 4 Il sergente Rompiglioni 180.000spettatori con 2.7%.

Su Italia 1 Roswell- New Mexico 114.000 con 1.8%- 138.000 con 2.1%.

Su La 7 Coffee Break 293.000-4.6%. L’Aria che Tira Speciale 389.000-5.4%. L’Aria che Tira Oggi 533.000 -4.1%.

Ascolti Tv sabato 12 marzo 2022, day time pomeridiano

Tv Talk all’8.6%

Su Rai 1 Dedicato 1.516.000-9.6%.Italia Sì 1.514.000-10.7%.

Su Rai 2 Il Provinciale 807.000 con 5.1%. Ciclismo Tirreno-Adriatico 830.000 con 6.1%.

Su Rai 3 Tv Talk 1.123.000 con 8.6%. Frontiere 832.000 con 5.9%.

Su Canale 5 Verissimo 2.408.000-18.3%. Verissimo-Giri di Valzer 2.435.000-16.8%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 803.000 spettatori con 5.2%.

Su Italia 1 I Simpson 688.000 con 4%- 830.000 con 5.2%.

Su La 7 Tagadà 545.000 con 3.9%. Tagadà#Focus 547.000 con 4.2%).

Ascolti Tv sabato 12 marzo 2022, seconda serata

Ciao Maschio quasi al 7%

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 729.000 telespettatori con 6.9%.

Su Rai 2 Tg2 Dossier è visto da 585.000 persone con 3.8%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 529.000 spettatori con 4.7%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è visto da 1.086.000 persone con 21%.

Su Rete 4 Volesse il Cielo è visto da 160.000 persone con 2.5%.

Su Italia 1 Masterminds – I Geni della Truffa 356.000 con 2.8%.