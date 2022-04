Fuori dal Coro 5 aprile, anticipazioni: approfondimento sui rincari dovuti alla guerra in Ucraina

Condividi su

Martedì 5 aprile, in prima serata su Rete4 è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Fuori dal Coro. Il programma di approfondimento politico sarà condotto, come di consueto, dal giornalista Mario Giordano. Inevitabilmente, anche nella prossima puntata del programma si parlerà della guerra in corso tra Russia e Ucraina.

Fuori dal Coro 5 aprile, le conseguenze della guerra sulle tasche degli italiani

Nel corso della puntata di martedì 5 aprile di Fuori dal Coro, infatti, Mario Giordano analizzerà l’impatto economico che sta avendo il conflitto. In particolare, sarà messo il focus sulle conseguenze per le tasche degli italiani. La guerra, iniziata lo scorso 24 febbraio, ha causato, infatti, un deciso aumento del prezzo di molti beni di consumo. Su tutti, hanno avuto rincari il petrolio e il gas naturale. Degli aumenti, poi, si sono avuti anche su materie prime alimentari come i cereali e il cacao.

Tali rincari andranno ad aumentare il disagio di molti cittadini che, già prima della guerra, versavano in condizioni economiche difficili. A fare un focus sulla situazione è stata l’associazione ARTE, che raggruppa i reseller e i trader di energia italiani. Secondo tale organizzazione, 1 italiano su 7 ha fatto fatica a pagare le bollette nello scorso mese di febbraio. Dati, questi, che verranno commentati nella puntata di Fuori dal Coro, in onda martedì 5 aprile.

Approfondimento sul tema dell’approvvigionamento del gas

Ma durante la puntata di martedì 5 aprile di Fuori dal Coro, il conduttore Mario Giordano approfondirà il tema legato all’approvvigionamento del gas. Negli scorsi giorni, infatti, il Presidente della Federazione Russa Valdimir Putin ha annunciato la decisione di vendere il proprio gas solo in cambio dei rubli. Scelta, questa, che costringe l’Italia a cercare la preziosa materia prima da altri paesi.

Durante la puntata di Fuori dal Coro del 5 aprile sarà trasmessa, a questo proposito, un’inchiesta che metterà in luce i ritardi della politica italiana sul tema. Inoltre, si analizzeranno gli sprechi di energia all’interno della pubblica amministrazione.

Fuori dal Coro 5 aprile, gli altri temi del programma

La guerra in Ucraina non sarà l’unico argomento della puntata di Fuori dal Coro del 5 aprile. Il programma, infatti, realizzerà dei servizi sull’omicidio di Carol Maltesi. In particolare, nel talk sarà trasmessa una intervista esclusiva al fidanzato di Carol. Il ragazzo, infatti, ha fornito una versione dei fatti diversa da quella rivelata da Davide Fontana, assassino della ragazza.

Infine, durante la puntata di Fuori del Coro si tornerà a parlare del tema legato alle occupazioni abusive delle case. Mario Giordano e i suoi inviati, infatti, racconteranno nuove storie di “ladri di case”.