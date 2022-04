Champions League 5-6 aprile, la programmazione tv: Mancherster City vs Atletico Madrid su Canale 5

Condividi su

Martedì 5 e mercoledì 6 aprile si disputeranno i match di andata dei quarti di finale di Champions League. A trasmetterle, come di consueto, sono le emittenti a pagamento Sky, Amazon Prime Video e Mediaset Infinity.

Champions League 5-6 aprile, le partite del martedì

Martedì 5 aprile, in particolare, si disputeranno due partite. La prima prevede la sfida tra il Manchester City di Guardiola e l’Atletico Madrid di Simeone. Il fischio di inizio è previsto per le 21:00 e la partita è l’unica a essere trasmessa in chiaro, su Canale 5. L’incontro, poi, sarà visibile anche su Sky Sport Uno. Inoltre, l’incontro è fruibile anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il calendario dei quarti di Champions League di martedì 5 aprile, poi, prevede anche il match tra il Benfica e il Liverpool. La partita, che si disputerà dall’Estàdio da Luz di Lisbona, inizierà alle 21:00 e sarà visibile su Sky Sport Football. L’incontro, inoltre, è trasmesso anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sull’applicazione Sky Go.

Infine, sul canale 251 di Sky (e in streaming su Sky Go e su Mediaset Infinity) sarà visibile anche la Diretta Gol.

Le partite del mercoledì

Mercoledì 5 aprile, invece, si giocheranno altri due incontri di Champions League, entrambi con fischio di inizio previsto per le 21:00. Il primo incontro in onda è quello tra Chelsea e Real Madrid. L’incontro, tra i più attesi tra tutte le sfide dei quarti di finale di Champions, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Il secondo match che si disputerà, invece, è quello tra il Villareal e il Bayern Monaco. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e, in streaming, su Sky Go e su Mediaset Infinity.

Champions League 5-6 aprile, i telecronisti delle partite

Di seguito, l’elenco delle partite in programma e dei telecronisti.

Manchester City–Atletico Madrid: Canale 5 (Riccardo Trevisani e Massimo Paganin) e Sky Sport Uno (Massimo Marianella e Luca Marchegiani);

Benfica–Livepool: Mediaset Infinity (Massimo Callegari e Giancarlo Camolese) e Sky Sport Football (Nicola Roggero e Nando Orsi);

Villareal–Bayern Monaco: Mediaset Infinity (Massimo Callegari e Roberto Cravero) e Sky Sport Uno (Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi);

Chelsea–Real Madrid: Amazon Prime Video (Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini).

Champions League 5-6 aprile, gli studi post-partita

Il match di Champions League tra Manchester City e Atletico Madrid, in onda martedì 5 aprile, sarà seguito da un lungo post-partita in onda su Canale 5. Alla conduzione di questo spazio il giornalista Alberto Brandi, supportato da Sandro Sabatini, Riccardo Ferri e Massimo Mauro. Presente, poi, anche Graziano Cesari, che analizzerà tutti i casi di moviola.

Per quanto riguarda Amazon Prime, invece, al termine di Chelsea–Real Madrid andrà in onda un post-partita condotto da Marco Cattaneo. In studio, oltre al conduttore, anche Luca Toni e Claudio Marchisio. Infine, anche su Sky i match in onda saranno seguiti da lunghi post-partita, animati dalla presenza di esperti e giornalisti di calcio.