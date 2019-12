Ascolti Tv lunedì 16 dicembre 2019 Ognuno è perfetto 20.7%, Live 13.1%

Ascolti Tv lunedì 16 dicembre 2019. Parte bene Ognuno è perfetto su Rai 1. Live non è la D’Urso chiude al 13.1%.Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i principali programmi andati in onda.

Ascolti Tv lunedì 16 dicembre 2019, il prime time

Su Rai 1 Ognuno è Perfetto ha ottenuto 4.617.000 con 20.7%.

Su Rai 2 Natale a Casa Battista ha registrato 1.270.000 telespettatori con 5.6%

Su Rai 3 Report ha raggiunto 2.073.000 spettatori con 8.9%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 2.080.000 con 13.1%

Su Rete 4 Quarta Repubblica interessa 979.000 spettatori con 5.4%

Su Italia 1 Pan – Viaggio sull’isola che non c’è ha intrattenuto 1.272.000 persone con 5.5%

Su La 7 Grey’s Anatomy ha registrato 570.000 persone con 2.5%

Su TV8 Spectre ha siglato 565.000 spettatori con 2.8%.

Su NOVE Pizza Hero – La Sfida dei Forni: 290.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv lunedì 16 dicembre 2019, la fascia preserale Crolla Rai 2 ne approfitta L’Eredità che sfiora il 27% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.716.000 con 22.6%. Il game: 5.396.000 con 26.9% Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale: 295.000 telespettatori con 1.4% Su Rai 3 Blob sigla 1.189.000 spettatori con 5.2%. Su Canale 5 Conto alla rovescia Presentazione: 2.177.000 con 13.9%. Il game:3.257.000 con 16.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 635.000 con 4.1% Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha informato 626.000 con 3.6% Ascolti Tv lunedì 16 dicembre 2019, l’access prime time Otto e mezzo al 6.4% Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.562.000 con 21.4%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 703.000 telespettatori con 2.7%. Su Rai 3 Un posto al sole 1.706.000 fan con 6.6% Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.449.000 telespettatori con 17.1% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.457.000 con 5.9% e 1.273.000 con 4.9%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.444.000 telespettatori con 5.7% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.641.000 con 6.4% Su TV8 Guess my age: 649.000 telespettatori con 2,5%. Su NOVE Deal with it – Stai al gioco ha registrato 519.000 con 2%.

Daytime mattutino

Storie italiane al 17.5%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.037.000 con 20.4% e 1.043.000 con 17.5%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 220.000 telespettatori con 4.1%

Su Rai 3 Agorà convince 531.000 spettatori con 9.6%

Su Canale 5 Forum: 1.248.000 telespettatori con 15.6%

Su Italia 1 The Mentalist: 248.000 telespettatori con 3.8%

Su La 7 L’Aria che tira 421.000 con 7%; L’Aria che tira – Oggi 623.000 con 5.3%.

Day time pomeridiano

Detto fatto sotto il 5%

Su Rai 1 Vieni da Me: 1.744.000 con 12.7%. Il Paradiso delle Signore: 1.501.000 con 13.4%. La Vita Diretta: 1.834.000 con 14.3%

Su Rai 2 Detto fatto ha registrato 618.000 con 4.8%.

Su Rai 3 Geo ha ottenuto 1.798.000 con 13.5%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.002.000 con 16.8% e 2.228.000 con 16.3%.

Seconda serata

Bene Frontiere con Franco Di Mare

Su Rai 1 Frontiere: 985.000 telespettatori con 9.1%

Su Rai 2 Stramaledetti Amici miei: 390.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Che ci faccio qui – Benvenuti al mondo 1.072.000 con 7.5%

Su Rete 4 Piccole Luci ha registrato 160.000 telespettatori, share 3,16%

Su Italia 1 il film Un ponte per Terabithia: 564.000 con 6.3%. il film564.000 con 6.3%.