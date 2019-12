Ognuno è perfetto 17 dicembre – anticipazioni episodi 3 e 4

Questa sera, martedì 17 dicembre, va in onda la seconda puntata di Ognuno è perfetto. L’appuntamento è su Rai 1 alle 21.20. Nel cast ci sono Cristiana Capotondi ed Edoardo Leo. Recita anche un gruppo di ragazzi down, molti dei quali alla loro prima esperienza sul piccolo schermo.

Ognuno è perfetto 17 dicembre- anticipazioni episodio 3

Il terzo episodio della serie inizia con Rick che scappa per andare da Tina che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza infine viene rimpatriata. Rick è in crisi e rifiuta di alzarsi dal letto. Ivan non sa cosa fare per aiutare il figlio e Alessia insiste per tornare.

Solo la visita di alcuni amici dalla fabbrica riesce a smuovere il ragazzo. In compagnia dei suoi colleghi, Cedrini, Cristian, Giulia e Django, escogitano un’idea folle. Il loro piano consisterebbe nel partire per trovare Tina, celebrare il matrimonio con Rick e farla tornare con la legge sul ricongiungimento familiare.

I ragazzi studiano di nascosto un piano dettagliato per raggiungere Tina in Albania. Il viaggio si rivela fin da subito un’avventura straordinaria finché arrivano i primi guai.

Ognuno è perfetto 17 dicembre – trama episodio 4

L’episodio 4 della serie inizia con Ivan che ha capito dove sta andando Rick. Il ragazzo ha deciso di andare in Albania. Allora Ivan parte a bordo del camper di famiglia, sul quale si intrufola anche Miriam. Tra i due si instaura subito una situazione conflittuale. Ivan la accusa di aver lasciato fin troppa autonomia ai ragazzi. Gli inseguitori viaggiano seguendo il segnale del telefono di Cedrini ma proprio quando sono sul punto di recuperare i fuggiaschi, il telefono viene buttato via da uno dei ragazzi.

Ivan e Miriam sono rimasti senza tracce da seguire. Il conflitto tra loro esplode, tanto che Miriam abbandona Ivan per proseguire da sola. Un guasto al camper però permette loro di incontrarsi e di riconciliarsi. La confidenza tra i due cresce sempre di più.

Ma intanto il viaggio dei ragazzi si fa sempre più avventuroso e rischioso.

Il cast di Ognuno è perfetto

Gli attori che fanno parte del cast sono: Cristiana Capotondi (Miriam) Edoardo Leo (Ivan) Nicole Grimaudo (Alessia) Piera Degli Esposti (Emma).

Inoltre: Raffaele Vannoli è Cristian, Gabriele Di Bello è Rick, Alice De Carlo è Tina.

Aldo Arturo Pavesi interpreta Cedrini, Valentina Venturis è Giulia, Matteo Dell’Armi è Django. Daniele Verrini, infine, interpreta Sandro.

Ognuno è perfetto – gli ascolti

Gli ascolti, per la prima puntata della serie, andata in onda lunedì 16 dicembre, sono stati positivi. La fiction, infatti, ha conquistato il 20.7% di share. Un ottimo risultato per la serialità made in viale Mazzini che torna il prossimo 23 dicembre con il gran finale. Sempre su Rai 1. E sempre in prima serata.

La serie è fruibile su Rai Play.