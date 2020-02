Ascolti Tv domenica 2 febbraio 2020. Buon esordio per la serie di Rai 1 Come una madre con Vanessa Incontrada. Live non è la D’Urso cresce negli ascolti ma resta molto indietro rispetto alla concorrenza della tv pubblica. Ecco, nei dettagli il responso dell’Auditel.

Ascolti Tv domenica 2 febbraio 2020, il prime time

Su Rai 1 Come una Madre ha conquistato 5.116.275 spettatori con 21.63%

Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha catturato 2.196.894 persone con 8.66%

Su Rai 3 Amore Criminale ha coinvolto 959.362 spettatori con 4.03%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raggiunto 2.450.238 spettatori con 14.56%

Su Rete 4 Into the Sun è scelto da 766.947 telespettatori con 3.25%

Su Italia 1 Enjoy – Ridere fa Bene ha intrattenuto 996.483 persone con 4.42%

Su La 7 Non è l’Arena ha interessato 1.007.036 spettatori con 5.05%

Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è visto da 521.776 telespettatori con 2.7%

Su NOVE Camionisti in Trattoriaè seguito da 432.059 spettatori con 1.67%

Ascolti Tv domenica 2 febbraio 2020, la fascia preserale Che tempo che farà non riesce ad agganciare il 5% di share Su Rai 1 L’Eredità: La Sfida dei Sette: 3.478.000 con 18.17% e 5.016.000 con 23.20%. Su Rai 2 Che Tempo che farà ha registrato 1.152.000 telespettatori con 4.91%. Su Rai 3 Blob sigla 934.000 spettatori con 3.85% Su Canale 5 Avanti un altro! Avanti il primo! 2.982.000 con 15.55% e 3.969.000 con 18.55%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 810.000 persone con 3.4%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 764.000 persone con 3.3%%. Su La 7 Josephine, Ange Gardien ha registrato 269.000 con 1.4%%. Ascolti Tv domenica 2 febbraio 2020, l’access prime time Buoni ascolti per PrimaFestival Su Rai 1 Prima Festival: 4.673.000 con 18.5%. Soliti Ignoti – Il Ritorno: con 5.574.000 con 21.4% Su Rai 3 Grande Amore ha coinvolto 1.063.000 persone con 4.13% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.318.000 spettatori con 12.82% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.224.000 con 4.8% e 1.194.000 con 4.6% Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 1.403.000 persone con 5.4% Su La 7 in onda Non è L’Arena Su TV8 4 Ristoranti segna 791.000 spettatori con 3.1% Su NOVE Deal with It si fa scegliere da 391.000 con 1.5%.

Ascolti Tv domenica, daytime mattutino

Ottimo risultato per Melaverde

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha registrato 1.786.000 con 23.6%.

Su Rai 2 La settimana Ventura ha raggiunto 562.000 persone con 4.15%.

Su Rai 3 Speciale L’Italia con voi – Le storie: 415.000 con 4.65%.

Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 2.191.000 persone con 16%%.

Su Rete 4 Colombo: 287.000 telespettatori con 1.66%.

Su La 7 Camera con vista 153.000 con 1.74%.

Ascolti Tv domenica, day time pomeridiano

Buoni ascolti per Kilimangiaro su Rai 3. Domenica in leader incontrastata del day time

Su Rai 1 Domenica In: 3.233.000 con 18.3% e 2.900.000 con 17.9%. Da Noi – A Ruota Libera: 2.352.000 con 13.8%.

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 1.086.000 con 6.2%. Quelli che il Calcio: 1.346.000 con 8.35%

Su Rai 3 Kilimangiaro – Il Grande Viaggio: 931.000 con 5.84%. Kilimangiaro: 1.674.000 con 9.86%

Su Canale 5 Domenica Live: 2.453.000 spettatori con 14.53%

Ascolti Tv domenica, seconda serata

Domina la Domenica sportiva. Non bene Pressing Serie A su Rete4.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha interessato 1.099.000 persone con 8.3%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva ha coinvolto 865.000 telespettatori con 8.63%.

Su Rai 3 Sopravvissute 438.000 con 3.94%

Su Canale 5 Live non è la D’Urso si conclude oltre l’una di notte

Su Rete 4 Pressing Serie A ha registrato 348.000 telespettatori con 3.7%.