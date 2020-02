Sanremo 2020, conferenza stampa 3 febbraio, tutte le dichiarazioni

Sanremo 2020 entra nel vivo con la prima conferenza stampa di lunedì 3 febbraio. Il Festival inizia domani, martedì 4 marzo, ed oggi, a presentarlo ufficialmente ai giornalisti, ci sono il conduttore e direttore artistico Amadeus, il nuovo direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il vice direttore Claudio Fasulo.

E’ attesa, a sorpresa, anche la presenza di Rosario Fiorello, ospite fisso della kermesse canora. Lo showman sarà, infatti, presente nel corso di (quasi) tutte le cinque serate festivaliere sul palcoscenico del teatro Ariston. Fiorello sarà una prestigiosa spalla per il padrone di casa, che affida a lui tutte le sue chance di vittoria.

Sanremo 2020, conferenza stampa, lunedì 3 febbraio

Domani si alza il sipario sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Al centro la musica.

Alla conferenza stampa sono presenti:

Amadeus, presentatore e Direttore artistico del Festival

Stefano Coletta, Direttore Rai 1

Claudio Fasulo, uomo macchina del Festival e Vicedirettore

Elena Capparelli, Direttore Raiplay

Luca Iosi, Tim sponsor Festival

Il primo a prendere la parola è Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo:“Per me è un grande onore ospitare un evento così importante. Il 70esimo Festival sarà per tutti. 70 anni sono tanti, il Festival è stato lo specchio del nostro Paese. Un esempio è la canzone del 1958, “Nel blu dipinto di blu”, cantata al Casinò dell’Ariston. Grazie a quel testo si è fatta conoscere la nostra città ed il nostro Paese in tutto il mondo. Sanremo è cresciuta molto grazie al Festival. Lo sto vivendo in prima persona da 6 anni. Ho iniziato con Carlo Conti e continuo questa volta con Amedeus. Ah chiedo scusa Amadeus, ma noi in realtà abbiamo un contratto segreto per cui io posso chiamarlo anche Amedeus. Io vorrei ricordare che grazie a questo grande lavoro abbiamo la possibilità di promuovere la nostra città, anche con i fiori sul palco, e mi auguro che possa essere una cosa che diventi ordinaria e che possa continuare anche in futuro”.

Continua poi Antonio Marano: “Quello che voi vedete fuori dall’Ariston è un’evoluzione quasi dovuta. L’idea di evolverlo ed ampliarlo è importante. C’è il Festival tentativo di trasformarlo in un evento collettivo e crossmediale. L’evoluzione tecnologica della Rai mancava un’imprenditorialità nella costruzione degli eventi. Questo è stato per noi il punto di partenza. Vi dovete aspettare un’integrità complessiva, anche grazie al supporto dei partner: Tim, Nutella, Suzuki e tanti altri, che non hanno partecipato solo con logica di visibilità, ma con criterio integrativo. Abbiamo fatto collimare e messo insieme tutti i valori della Rai. Quando la Rai gioca non ce n’è per nessuno. Ieri abbiamo assistito all’evento più importante degli Stati Uniti, il Super Bowl. Domani andrà in onda il nostro Super Bowl“.

Stefano Coletta, Direttore di Rai 1, esprime la sua gioia nel partecipare alla kermesse: “Un racconto attraverserà le cinque serate come celebrazione dell’anniversario del Festival. Io sognavo di fare Sanremo prima di andare in pensione, per completare la mia carriera interna. Per me rappresenta un sogno e sono davvero felice. Sono venuto in punta di piedi e ho messo a servizio la mia esperienza. Aldilà della mia felicità, sarà un Festival che mette insieme tanti elementi: quello artistico, quello storico e quello umano. Sarà un Festival dei legami stretti. Mi sono subito buttato nella mischia, ho partecipato alle riunioni con Amadeus e Fiorello, e mi sembra di essere stato adottato da una famiglia. Il Festival vi sorprenderà perchè oltre all’amicizia tra Amadeus e Fiorello ci saranno esibizioni di grandi riunioni, una rivoluzione umana, perchè in ogni vita privata si possono compiere perdoni. Accanto alla gara metteremo insieme una buona quota di intrattenimento. Sanremo è la storia di tutti noi”.

Prende la parola Amadeus, grande protagonista della kermesse: “E’ emozionante essere qui. Permettete che il bambino che è in noi gioisca. Avverto la responsabilità non solo di Sanremo ma dell’edizione 70, quella del 20-20, che deve essere un intreccio di emozioni che appartengono alla storia dei 69 anni, ma anche al presente ed al futuro. Questo 70esimo ci obbliga a celebrare il passato ed a pensare il futuro, ma queste due cose avverranno in maniera semplice e naturale, è giusto che sia così. Si sta vedendo anche prima del Festival che è tutto imprevedibile. Conosco Fiorello da anni e la sua imprevedibilità è nota. Non so cosa farà, ma non lo voglio sapere. Ma anche l’imprevedibilità di Tiziano Ferro, che ci racconterà le emozioni. E anche l’imprevedibilità della grande performance di Roberto Benigni”

Elena Capparelli ci parla dell’Altro Festival su Rai play: “Raiplay è presente in molteplici forme questa volta. Il Festival si potrà vedere in diretta streaming. Saranno editate le clip in diretta, per una modalità multidevice. Ci sarà un canale dedicato con performer della lingua dei segni e siamo molto contenti di fornire un’altra possibilità di accesso al Festival. L’altro Festival è alla sua prima edizione e racconta il nuovo paradigma in cui operiamo, la nuova direzione editoriale. Sarà un appuntamento che inizia tutte le sere quando finirà il Festival all’Ariston, ma questo non ci spaventa. E’ anche un’operazione di alfabetizzazione digitale. Il padrone di casa sarà Nicola Savino, con un’atmosfera da club, da aftershow. Speriamo di avere Amadeus, Fiorello, i cantanti, per raccontare le loro emozioni. Ci sarà una classifica alternativa e avremo anche noi un vincitore dell’altro Festival. Miss Keta duetterà con i cantanti, Lundini farà il battitore libero e avremo anche il trio dei gemelli di Guidonia. Ci sarà Iva Zanicchi ed una band. Vi racconteremo il Festival con un altro tono. Vi manderemo a dormire molto tardi ma speriamo contenti”.