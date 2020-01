Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020. Nuovo record di ascolti per C’è posta per te che sfiora il 31%. Bene Alberto Angela con un dignitosissimo 17.7% per la puntata di Meraviglie – la penisola dei tesori. Ecco nei dettagli quanto è accaduto ed il responso dell’Auditel.

Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020, il prime time

Su Rai 1 Meraviglie – La Penisola dei tesori: 3.829.000 telespettatori con 17.7%.

Su Rai 2 FBI 2 ha interessato 1.374.000 spettatori con 5.8%

Su Rai 3 La città delle donne ha raccolto 512.000 persone con 2.5%.

Su Canale 5 C’è Posta per Te ha coinvolto 5.914.000 spettatori con 30.9%

Su Rete 4 Più forte, ragazzi! intrattiene 619.000 spettatori con il 2.8%

Su Italia 1 Sing ha intrattenuto 1.118.000 persone con 4.9%

Su La 7 Fuga da Alcatraz ha registrato 636.000 telespettatori con 2.8%.

Su TV8 La scelta di Jessica convince 285.000 spettatori con 1.8%

Su NOVE Clandestino è scelto da 238.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020, la fascia preserale Aumenta la distanza tra Rai 1 e Canale 5 Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.899.000 con 22.1%. Il game: 5.210.000 con 25.9% Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato 879.000 telespettatori con 4.1%. Su Rai 3 Blob sigla 960.000 spettatori con 4.5%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 3.079.000 con 17.7%. Avanti un Altro ha segnato 3.808.000 con 19.2%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 953.000 fan con 4,46%. Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020, l’access prime time Le parole della settimana al 6.5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.938.000 con 21.3%. Su Rai 3 Le Parole della Settimana interessa 1.503.000 persone con 6.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.348.000 spettatori con 18.9% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.144.000 con 5.1% e 982.000 con 4.2% Su Italia 1 CSI Miami 8 ha registrato 1.085.000 persone con 4.8%. Su La 7 Otto e mezzo sabato ha registrato 905.000 telespettatori con 4%. Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: 549.000 spettatori con 2.4% Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 277.000 spettatori con 1.2%.

Il daytime mattutino

La Coppa del mondo di Sci al 2.7%

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.627.000 con 23,43%

Su Rai 2 Sci – Coppa del Mondo femminile 226.000 persone con 2.7%.

Su Rai 3 Timeline Focus 351.000 con 4.8%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.300.000 telespettatori con 12.3%.

Su Italia 1 Giù in 60 secondi ha registrato 302.000 telespettatori con 3%.

Su La 7 Belli dentro belli fuori 176.000 con 1.6%

Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020, day time pomeridiano

Per un pugno di libri al 5.5% per l’esordio del 2020

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.109.000 con 12.5%. Italia Sì! 1.927.000 con 13.4% e 2.495.000 con 15.8%

Su Rai 2 Sci – Coppa del mondo femminile 980.000 con 5.6%.

Su Rai 3 Per un pugno di libri, prima puntata, 884.000 persone con 5.5%

Su Canale 5 Verissimo ha registrato 3.138.000 con 22%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 864.000 con 5%.

Su La 7 Eden – Un pianeta da salvare: 266.000 telespettatori con 1,74%

Ascolti Tv seconda serata

Lo speciale di Canale 5 su Federico Fellini vince la seconda serata

Su Rai 1 Io e te di notte ha registrato 879.000 telespettatori con 8.1%

Su Rai 2 Instinct ha siglato 915.000 telespettatori con 4.4%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 226.000 telespettatori con 2.1%

Su Canale 5 Speciale Tg – Fellini:1.052.000 telespettatori con 16.3%. 1.052.000 telespettatori con 16.3%.