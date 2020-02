Ascolti Tv domenica 23 febbraio 2020. Esordio per la seconda stagione di La vita promessa che si ferma al 19.2%. Canale 5 propone una puntata di Live – non è la D’Urso senza pubblico in studio a causa dell’emergenza Coromavirus. Record stagionale per Non è L’Arena che raggiunge il 7% di share. Ecco nei dettagli i risultati dell’Auditel.

Ascolti Tv domenica 23 febbraio 2020, il prime time

Su Rai 1 a Vita Promessa 2 ha raggiunto 4.565.000 spettatori con 19.2%

Su Rai 2 Che Tempo Che Fa: 2.687.000 con 10.6%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.724.000 con 9.3%.

Su Rai 3 Amore Criminale: 1.309.000 spettatori con 5.4%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha ottenuto 2.174.000 spettatori con 13%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia: 723.000 telespettatori con 3%.

Su Italia 1 Kong: Skull Island ha intrattenuto 1.585.000 persone con 6.6%

Su La 7 Non è L’Arena in Prima pagina: 1.810.000 con 6.8%. Il programma: 1.209.000 con 7%

Su TV8 Quattro Hotel è scelto da 487.000 telespettatori con il 2.2%.

Su NOVE Camionisti in Trattoria: 253.000 spettatori con 1%

Ascolti Tv domenica 23 febbraio 2020, la fascia preserale Che tempo che farà si ferma al 3.8% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.808.000 con 19.2% e 5.270.000 con 23.1% Su Rai 2 Che Tempo Che Farà si ferma a 931.000 telespettatori con 3.8% Su Rai 3 Blob ha registrato 1.015.000 telespettatori con 4.05%% Su Canale 5 Avanti il Primo 2.660.000 con 13.9%. Avanti un Altro 3.795.000 con 17% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 910.000 spettatori con 3.7% Su La 7 Paura d’Amare: 250.000 spettatori con 1.3% Ascolti Tv domenica 23 febbraio 2020, l’access prime time Paperissima Sprint al 13.6% Su Rai 1 Soliti Ignoti ha raccolto 5.690.000 persone con 21.3%. Su Rai 3 Grande Amore ha convinto 1.124000 spettatori con 4.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha coinvolto 3.593.000 spettatori con 13.6% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.389.000 con 5.3% e 1.450.000 con 5.4% Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 1.163.000 persone con 4.5% Ascolti Tv domenica, daytime mattutino

La Settimana Ventura al 4.2%

Su Rai 1 Linea Verde ha intrattenuto 3.148.000 persone con 18.3%

Su Rai 2 La Settimana Ventura conquista 680.000 telespettatori con 4.6%.

Su Rai 3 Cara Italia registra 411.000 spettatori con 2.2%.

Su Canale 5 Melaverde 2.027.000 persone con 13.8%

Ascolti Tv domenica, day time pomeridiano

Boom per Domenica in. Da noi…a ruota libera supera Domenica live

Su Rai 1 Domenica In: 3.693.000 con 21% e 3.138.000 con 20%.Da Noi… A Ruota Libera: 2.809.000 con 16.4%

Su Rai 2 Quelli Che aspettano: 965.000 con 5.6%. Quelli che il Calcio: 1.007.000 con 6.5%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più ha interessato 1.707.000 persone con 10.7%

Su Canale 5 Domenica Live 1.789.000 con 11.4% e 2.410.000 con 14.4%

Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 531.000 telespettatori con 3%.

Su La 7 Intrigo a Stoccolma: 178.000 spettatori con 1.1%

Ascolti Tv domenica 23 febbraio 2020, seconda serata

Il Tg 1 sul Coronavirus al 16.1%

Su Rai 1 Tg1 – Speciale Emergenza Coronavirus: 1.777.000 con 16.1%. 1.777.000 con 16.1%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva sigla 612.000 spettatori con 6.1%

Su Rai 3 Sopravvissute è seguito da da 352.000 spettatori con 3.5%

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 590.000 spettatori con 14.6%