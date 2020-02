La5 propone questa sera il film tv Un amore che ritorna che fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher. Si tratta di pellicole per il piccolo schermo, tutte di produzione tedesca, ispirate ai romanzi della scrittrice Rosamunde Pilcher, pseudonimo di Rosamunde Scott autrice di romanzi sentimentali ambientati nelle isole britanniche.

Tutti i suoi romanzi sono stati trasposti in versione televisiva.

Un amore che ritorna è una pellicola di genere sentimentale. È datata 2016, è una produzione tedesca ed ha la durata di un’ora e 30 minuti.

Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del film Un amore che ritorna sono: Anja Knauer, Xaver Hutter (Cuore di cioccolato), Harald Schmidt, Anian Zollner, Nele Kiper, Clelia Sarto, Liza Tschirner, Alexander-Klaus Stecher. La regia è di Stefan Bartmann.

Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Ein Doktor Und Drei Frauen. Le riprese si sono svolte in Cornovaglia, contea situata nelle estremità sud occidentale dell’Inghilterra. La regione è famosa soprattutto per la gran quantità di brughiere e di spiagge di sabbia.

Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna – trama del film in onda su La5

La trama del film Un amore che ritorna ha come protagonista Helen Thompson, sindaco onorario nel piccolo villaggio di Saint Marc. Questo centro, a causa dello spostamento degli abitanti verso le grandi metropoli, si sta lentamente spopolando. E, di conseguenza, anche i medici iniziano ad essere pochi.

Arriva il momento in cui anche l’ultimo medico va in pensione. Per sostituirlo non ci sono molti papabili, ad eccezione di Nael Rayan. Quest’ultimo è un ottimo dottore ma Helen Thompson si oppone con tutte le sue forze ad assumerlo come medico del borgo.

Molto presto si viene a sapere che tra i due c’è stato in passato un rapporto sentimentale finito purtroppo in maniera poco felice.

Tra l’altro Helen si è rifatta una vita ed è prossima alle nozze. Questo è un altro motivo per il quale il sindaco onorario non vuole il suo ex in città. Ma alla fine la necessità di poter disporre di un presidio medico ha la meglio su ogni altra considerazione personale.

Il finale del film

Nella parte finale del film avviene un evento singolare. Il nuovo dottore Nael viene coinvolto nella vita del villaggio e prende sempre più parte agli eventi che vi accadono. In questo modo I due riescono a trascorrere molto tempo l’uno accanto all’altra, anche senza volerlo.

In occasione di una festività, il villaggio di Saint Marc prepara una rappresentazione teatrale in cui recitano sia Helen che Nael. Ai personaggi loro assegnati tocca di baciarsi.

Ben presto tra Nael ed Helen comincia a risorgere il vecchio sentimento che li aveva uniti in precedenza. Per capire se davvero ci può essere un futuro, i due decidono di trascorrere una notte insieme. Tutto sembra andare per il verso giusto. Ma c’è una drammatica realtà che purtroppo Helen non conosce: Nael è sposato.

Il dottore dunque si trova a decidere tra due donne. Da qui il titolo originale che tradotto in italiano significa proprio un dottore e due donne.