Ascolti Tv sabato 14 marzo 2020. Maria De Filippi fa calare il sipario su C’è posta per te. Sapiens – un solo pianeta su Rai 3 si ferma al 4.4%. Da segnalare il boom di ascolti di ItaliaSi con Marco Liorni che, nella seconda parte, arriva al 20.4%. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 14 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 Black or White ha raggiunto 2.552.000 telespettatori con 10.1%

Su Rai 2 Petrolio Files – Antivirus ha interessato 1.467.000 spettatori con 5.1%

Su Rai 3 Sapines – Un solo Pianeta: 1.120.000 persone con 4.4%

Su Canale 5 C’è Posta per Te ha siglato 7.185.000 spettatori con 28.6%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia totalizza 946.000 telespettatori con 3.2%

Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 ha registrato 2.044.000 spettatori con 6.9%

Su La 7 Atlantide – Fuga dalla Guerra ha registrato 487.000 persone con 1.9%

Su TV8 Agente 007 – Si vive solo due Volte: 572.000 telespettatori con 2%.

Su NOVE Clandestino ha raggiunto 291.000 telespettatori e l’1%

Ascolti Tv sabato 14 marzo 2020, la fascia preserale Verso la conclusione L’Eredità Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 4.964.000 con 20.3%. L’Eredità 6.254.000 con 23.1% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 884.000 persone con 3.4% Su Rai 3 Blob si è fatto seguire da 1.397.000 spettatori con 4.7%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 3.345.000 con 14%. Avanti un Altro! 4.953.000 con 18.6% di share. Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 1.088.000 persone con 3.7% Ascolti Tv sabato 14 marzo 2020, l’access prime time Striscia la notizia raggiunge Soliti ignoti. Su Rai 1 I Soliti Ignoti – il ritorno: 6.092.000 spettatori con 19.2% Su Rai 3 Poli Opposti: 1.415.000 telespettatori con 4.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.967.000 spettatori con 19.1% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.764.000 con 5.7% e 1.908.000 con 6.1% Su Italia 1 CSI Miami sigla 1.199.000 spettatori con 3.9% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.038.000 persone con 6.5% Su TV8 4 Ristoranti: 576.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE Fratelli di Crozza: 395.000 telespettatori e 1.3%

Ascolti Tv sabato 14, daytime mattutino

Bene Uno Mattina in famiglia

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 2.010.000 con 21.4% e 2.052.000 con 20.2%

Su Rai 2 Il Mistero delle Lettere: 306.000 con 3% e 424.000 con 3.7%

Su Rai 3 Oggi in Prima registra 576.000 spettatori con 7.9%.

Su Canale 5 Forum: 1.699.000 telespettatori con 11.5%

Su Italia 1 Royal Pains: 184.000 spettatori con 1.8%

Su La 7 Coffee Break ha informato 481.000 persone con 4.5%.

Ascolti Tv sabato 14, day time pomeridiano

Boom di ascolti per Marco Liorni e ItaliaSi

Su Rai 1 Italia Sì: 3.297.000 con 17.5% e 4.385.000 con 20.4%.

Su Rai 2 542.000 spettatori con 2.9% La Porta Segreta 542.000 spettatori con 2.9%

Su Rai 3 Per un Pugno di Libri: 842.000 con 3.8%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi: 2.711.000 con 13.1% di share,

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 1.246.000 telespettatori con 5.8%

Ascolti Tv sabato 14, seconda serata

Rai News al 6.4%

Su Rai 1 Rai News è stato seguito da 732.000 persone con 6.4%

Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 1.084.000 telespettatori con 5.9%.

Su Rai 3 Tg3 segna: 803.000 spettatori con 5.3%

Su Canale 5 Speciale Tg5 – Tutti Insieme: 1.804.000 spettatori con 23%

Su Rete 4 Speed 2 – Senza Limiti: 383.000 telespettatori con 2.8% di share. 383.000 telespettatori con 2.8% di share.