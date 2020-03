Cecelia Ahern Il ponte delle speranze Rai Premium

Va in onda oggi, alle 21:20 su Rai Premium il film tv Cecelia Ahern: il ponte delle speranze. Si tratta di una pellicola tedesca del 2014 di genere fantasy il cui titolo originale è Cecelia Ahern: Mein ganzes halbes Leben. La regia è di Michael Karen.

Cecelia Ahern: il ponte delle speranze – cast, attori, regia, riprese, location

Nel cast ci sono: Julia Richter (Il sorriso delle donne), Roman Knizka, Yvonne Catterfeld, Sebastian Ströbel, Thure Riefenstein, Aoibhinn McGinnity, Brian de Salvo.

Le riprese si sono svolte tutte in Irlanda, in fantastiche location, dove è ambientata la vicenda raccontata.

Cecelia Ahern: il ponte delle speranze – trama del film in onda su Rai Premium

La trama della pellicola odierna ruota intorno ad una giovane Franziska interpretata da Julia Richter. La donna non sta attraversando un periodo felice della sua vita. Infatti dopo anni di matrimonio felice, è stata abbandonata dal marito. Per cercare di reagire parte da sola per l’Irlanda per partecipare al matrimonio della cugina Amelia.

L’abbandono del marito ha messo Franziska in uno stato di grande agitazione ma soprattutto di depressione. Ha bisogno di ritrovare se stessa e soprattutto non ha intenzione di essere trattata come un pacco postale dall’ex consorte. Scatta in lei una reazione finalizzata a riconquistare la sua dignità.

A questo punto entra in gioco l’aspetto fantasy della vicenda. Un giorno in concomitanza dell’abbandono del consorte, Franziska trova un libro molto particolare la cui copertina cambia in continuazione. Si tratta di un testo misterioso sul quale la giovane donna comincia ad indagare. Presto si accorge che la copertina le indica in continuazione un uomo su un ponte. E intanto inizia anche a chiedersi se potrà, proprio grazie ad un tale libro, riconquistare l’amore.

Il finale del film

Nella parte finale del film la protagonista è arrivata in Irlanda dove si terranno le nozze della cugina. Nell’attesa del matrimonio, si mette alla prova come riconciliatrice di coppie in crisi. Tenta, infatti, di mettere pace fra Adam e l’ex fidanzata Sally. Adam è il migliore amico di Bobby, il promesso sposo di Amelia. Il giovane, però questa volta, non segue i consigli di Franziska. Il finale del racconto riserva una sorpresa soprattutto per la protagonista. Presto, infatti, Franziska si rende conto che il destino le ha messo sulla strada un uomo differente dal suo ex marito, destinato, invece, ad uscire definitivamente dalla sua vita.

Amore, fantasy e tanto romanticismo, dunque, per una pellicola prettamente estiva.

Ancora un film made in Germany, dunque, nella serata di Rai Premium secondo un trend che ha caratterizzato buona parte della stagione invernale.