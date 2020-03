Ascolti Tv domenica 15 marzo 2020.L’esordio di Bella da morire va oltre il 20%. Resiste Live – Non è la D’Urso che raggiunge il 14.36%. Salta Domenica in sostituita nella prima parte da uno speciale di ItaliaSi. Ecco i dettagli di quanto è accaduto ieri per i programmi.

Ascolti Tv domenica 15 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 Bella da Morire ha conquistato 5.584.000 telespettatori con 20.43%

Su Rai 2 Che Tempo che Fa: 2.895.000 con 9,88%. Il Tavolo, in seconda serata, 2.291.000 con 9,91%.

Su Rai 3 Il film Parigi a tutti i costi ha coinvolto 837.000 telespettatori con 2,89%.

Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso ha registrato 3.058.000 telespettatori con 14,36%.

Su Rete 4 Il film L’amore all’improvviso – Larry Crowne ha avuto un seguito di 745.000 telespettatori con 2,70%.

Su Italia 1 Il film Rampage – Furia animale ha ottenuto 2.332.000 telespettatori con 8,24%.

Su La 7 Non è l’Arena Prima pagina:1.944.000 con 6,36%. Il programma: 1.505.000 con 7,19%.

Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è scelto da 520.000 telespettatori con 2%.

Su NOVE Camionisti in trattoria 4 , ha registrato 316.000 persone con 1,1%.

Ascolti Tv domenica 15 marzo 2020, la fascia preserale Calano gli ascolti di Avanti un altro! Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sette: 4.311.000 con 17,32% e 6.158.000 con 21,90%. Su Rai 2 Una casa e tanti guai 546.000 con 2,19%. Che Tempo che farà: 1.214.000 con 4,07%. Su Rai 3 Blob ha registrato 1.117.000 telespettatori con 3,66% Su Canale 5 Avanti il Primo! 3.142.000 con 13.05%. Avanti un Altro! 4.950.000 con 17.96%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 1.076.000 persone con 3,56%. Su La 7 La Bisbetica Domata ha appassionato 340.000 persone con 1.41% Ascolti Tv domenica 15 marzo 2020, l’access prime time Grande amore sotto il 3% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha giocato con 6.266.000 telespettatori, share 20,55%. Su Rai 3 Grande amore 887.000 persone con 2,91% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 4.563.000 spettatori con 14.97% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.584.000 con 5,17% e 1.483.000 con 4,89%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.644.000 persone con 5,39%

Ascolti Tv domenica 15, daytime mattutino

Bene Paesi che vai

Su Rai 1 Paesi che vai sigla 2.009.000 telespettatori con 16.03%

Su Rai 2 Occhio alla spia: 979.000 con 4,88%.In Viaggio con Marcello: 894.000 con 5.39%.

Su Rai 3 Oggi in Prima cattura 449.000 telespettatori con 6.23% di share

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.304.000 con 7.88%. Melaverde: 2.725.000 con 13.84%.

Su Rete 4 Royal Pains ha registrato 472.000 telespettatori con 2,73%.

Ascolti Tv domenica 15, day time pomeridiano

ItaliaSi ha sostituito la prima parte di Domenica in

Su Rai 1 Speciale ItaliaSì! 4.525.000 con 18,17% e 4.094.000 con 19,57%. Il meglio di Domenica In 2.821.000, 14,49%. Da noi… a ruota libera: 2.777.000 con 12,61%.

Su Rai 2 Il fiume della vita: 813.000 con 3,70%. 90° minuto speciale 589.000 con 2,87%.

Su Rai 3 Mezz’ora in più 2.342.000 con 11,22%. Kilimangiaro: 1.583.000 con 8,24%. Kilimangiaro 2.209.000 con 10,15%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2672.000 fan con 11,30%. Una vita 2.375.000 con 10,46%

Su Rete 4 Il film Esecuzione al tramonto: 749.000 telespettatori con 3,45%.

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 681.000 telespettatori con 2,71%

Su La 7 A te le chiavi ha siglato 413.000 telespettatori con 1,81%.

Ascolti Tv domenica, seconda serata

La domenica sportiva al 4.07%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 1.014.000 spettatori con 7.06%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva ha registrato 564.000 telespettatori con 4,07%.

Su Rai 3 Quante storie: 382.000 telespettatori con 2,27%.

Su Canale 5 TG5 ha intrattenuto 655.000 spettatori con 10.90%.

Su Rete 4 Tutto può Succedere è stato seguito da 501.000 spettatori con 4.66%.