Oggi, 16 marzo 2020, alle ore 11.15 su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di I Fatti Vostri. Debutto speciale per lo show di Rai 2, che da oggi sarà trasmesso anche negli Stati Uniti. Questa scelta deriva dalla volontà di rendere partecipi anche gli Italiani negli USA. Seguendo i Fatti Vostri potranno essere informati sull’emergenza Coronavirus e sulla situazione nel nostro Paese.

I Fatti vostri, 16 marzo 2020, diretta della puntata

Inizia la puntata. Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Demo Morselli ed il resto del cast, ci accolgono cantando “Azzurro”. Magalli ci sprona a credere sempre nei valori della nostra Italia.

E’ poi il momento del Meteo di oggi. Dopo aver ascoltato le previsioni si passa in cucina, dove Roberta ed il giovane Chef Nicolò sono alle prese con una nuova ricetta.

Gli ingredienti a disposizione dello chef sono:

farina 00

funghi misti coltivati

taleggio

verza

uova

burro

Lo chef decide di cucinare la Sfoglia Lorda con taleggio e funghi, una ricetta emilana che veniva scelta perché veniva fatta con gli avanzi del cibo. Per cucinare questa ricetta ci vogliono solo 11,20 euro.

La rubrica di cucina è stata registrata prima del 4 marzo e quindi né la Morise né lo chef seguono la normativa prevista dal Covid 19. Si torna però in studio, dove – oggi – Magalli è solo.

I Fatti vostri, 16 marzo 2020, speciale Coronavirus

Il presentatore si collega con il direttore del Tg 2, Gennaro Sangiuliano. “Dobbiamo attenerci scrupolosamente alle direttive che ci hanno dato, è un’esigenza fondamentale. Speriamo non ci sia una diffusione maggiore nel centro sud e che Lombardia e Veneto riescano a superare la situazione di criticità” – dice Sangiuliano

Magalli si collega con inviati presenti in diverse città d’Italia (Milano, Torino, Urbino) per fare il punto sulla situazione. Scopriamo che la situazione al nord è purtroppo peggiorata. La provincia di Bergamo poi, già provata dall’epidemia, ha subito oggi un altro duro colpo: è esplosa una palazzina ed è morta una persona. L’inviata in collegamento da Pesaro Urbino ci svela che l’intera giunta comunale è in quarantena perchè c’è stato un test risultato positivo. Per il momento il sindaco è risultato negativo.

Magalli chiede poi a Sangiuliano aggiornamenti sul Decreto economico che verrà varato a breve dal Governo.

“Sappiamo che la prima cosa è la salute delle persone, ma la seconda è il fronte economico. Bisogna sostenere i cittadini. Vedremo quali saranno i contenuti del Decreto ed i provvedimenti assunti dal Governo” – commenta Sangiuliano.

Si passa poi a parlare di altro, con le previsioni Meteo di domani. Si alleggeriscono i contenuti con un approfondimento di storia, un focus sugli Anni trenta. “Grandi canzoni, divertenti e divertite”. Rivediamo la performance di Giorgio Gaber ed Ombretta Colli che cantano ‘Ho un sassolino nella scarpa’, uno swing che fu epurato dalla Rai dell’epoca. A quei tempi era eliminato tutto ciò che non era Italiano, nulla di straniero era accettato. Molti artisti furono persino costretti a cambiare nome.