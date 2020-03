Ascolti Tv martedì 17 marzo 2020. Il film di Rai 1 in prima visione non riesce a conquistare la prima serata. Vince Harry Potter su Italia 1. I tre talk del martedì sera oscillano intorno al 6%. Solo diMartedì raggiunge il 6.69%. Male la proposta di Canale 5, la replica di Viaggio nella grande bellezza con Cesare Bocci. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv martedì 17 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 Ricominciamo da Noi ha conquistato 3.620.000 telespettatori con 12.78%

Su Rai 2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente: 2.449.000 persone con 9.12%

Su Rai 3 #Cartabianca ha siglato 1.558.000 telespettatori con 5.86%.

Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Il Vaticano ha siglato 1.882.000 spettatori con 7.02%

Su Rete 4 Fuori dal Coro realizza 1.286.000 spettatori con 5.54%

Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha coinvolto 4.192.000 telespettatori con 16.43%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.810.000 persone con 6,69%.

Su TV8 Il film I magnifici sette è scelto da 619.000 telespettatori con 2,3%.

Su NOVE Il film Fratelli d’Italia ha registrato 510.000 persone con 1,8%.

Ascolti Tv martedì 17 marzo 2020, la fascia preserale Bene le repliche di Avanti un altro! Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 4.255.000 con 18.53%. L’Eredità: 6.078.000 con 22.50% Su Rai 2 Blue Bloods: 1.310.000 telespettatori con 4,46%. Su Rai 3 Nuovi eroi ha coinvolto 1.086.000 telespettatori con 3,61% Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! 3.435.000 con 15.20%. Avanti un Altro! 5.053.000 con 19.06% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 1.009.000 persone con 3,46% Su Italia 1 CSI ha registrato 697.000 persone con 2,44%. Su La 7 Grey’s Anatomy: 136.000 con 0,63% e 173.000 con 0,66%. Ascolti Tv martedì 17 marzo 2020, l’access prime time Si accorcia la distanza tra Striscia e Soliti ignoti in replica Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.857.000 telespettatori con 18.60% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.989.000 telespettatori con 6,30%. Su Rai 3 Non ho l’età 1.423.000 con 4,60%. Un Posto al Sole 1.942.000 con 6,16%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 5.663.000 telespettatori con 17,95%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.556.000 con 5,01% e 1.545.000 con 4,89%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 1.530.000 telespettatori con 4,88%. Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 2.580.000 telespettatori con 8,20%. Su TV8 Guess my Age: 696.000 telespettatori con 2.2% di share. Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco ha raggiunto 414.000 telespettatori con 1.3%.

Ascolti Tv martedì 17, daytime mattutino

Pochi ascolti per la terza parte di Storie italiane

Su Rai 1 Storie Italiane 1.459.000 con 15,90%, 1.504.000 con 14,33% e 1.817.000 con 10,57%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 486.000 con 4,36% e 969.000 con 5,92%.

Su Rai 3 Agorà interessa 931.000 spettatori con 10.44%

Su Canale 5 Forum ha ottenuto 1600.000 telespettatori con 12,14%.

Su Rete 4 La signora in giallo 950.000 con 4,34%.

Su Italia 1 The Flash ha coinvolto 268.000 telespettatori con 2,21%.

Su La 7 L’Aria che tira 657.000 con 6,17%. L’Aria che tira – Oggi 846.000 con 4,83%.

Ascolti Tv martedì 17, day time pomeridiano

La vita in diretta supera ancora Pomeriggio 5

Su Rai 1 La Vita in Diretta: 2.354.000 con 12,57%. Il Paradiso delle Signore Daily 2.585.000 con 15,88%. La Vita in Diretta 2.807.000 con 15,41%.

Su Rai 2 La Caccia ha ottenuto 538.000 telespettatori con 2,67%.

Su Rai 3 I Grandi della Letteratura 530.000 con 3,19%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.415.000 con 14,09% e 2.439.000 con 12,60%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 966.000 con 4.70% e 1.227.000 con 6.92%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 1.375.000 persone con 6,63%.

Su La 7 Tagadà Presentazione: 705.000 con 3,51%. Programma: 787.000 con 4,63%. Tagadoc 279.000 con 1,60%.

Ascolti Tv martedì 17 marzo 2020, seconda serata

Il ritorno di Porta a porta al 9.92%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.452.000 telespettatori con 9,92%.

Su Rai 2 Patriae ha interessato 486.000 telespettatori con 4,52%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte ha registrato 704.000 telespettatori con 5,98%.

Su Canale 5 X-Style: 447.000 spettatori con 3.10%

Su Rete 4 Il film Ballistic ha registrato 259.000 telespettatori con 4,01%.