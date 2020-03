Testa a testa fra Soliti ignoti in replica e Striscia la notizia

Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica: 6.123.000 telespettatori con 19.4%

Su Rai 3 Non ho l’Età: 1.394.000 e 4.5%. Un Posto al Sole 2.100.000 con 6.7%

Su TV8 Guess My Age: 736.000 persone con 2.3%.

Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco in replica: 424.000 spettatori con 1.3%.