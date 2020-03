Tv8 trasmette nel pomeriggio di oggi il film tv dal titolo Fermate il matrimonio. La pellicola è una commedia di genere romantico sentimentale.

Il film realizzato per il piccolo schermo, è una produzione statunitense e canadese. La durata è di un’ora e 30 minuti ed è stato già trasmesso precedentemente sulla stessa emittente Tv8. Per la fruizione in alta definizione è possibile sintonizzarsi sul canale 508 del digitale terrestre.

Fermate il matrimonio film – cast, attori, regia, riprese, location

Nel cast del tv-movie Fermate il matrimonio recitano gli attori: Rachel Boston (Un anello a primavera), Niall Matter, Lini Evans, Alan Thicke, Teryl Rothery, David Lewis, Brenda Crichlow, Mayumi Yoshida, Sage Brocklebank. La regia è di Anne Wheeler.

Le riprese sono avvenute in Canada principalmente a Vancouver nella British Columbia. Alcune scene si sono svolte anche negli Stati Uniti, nelle città di Seattle e San Francisco. La produzione è della Hallmark Channel in collaborazione con la Top Sign e la Front Street Pictures. Il titolo originale è Stop the Wedding.

Il film è tratto dal romanzo omonimo di Stephanie Bond, nota per aver pubblicato libri a sfondo rosa.

Nel libro la protagonista principale si chiama Annabelle Coakley. Nell’adattamento televisivo invece è stata ribattezzata Annabelle Colton.

Fermate il matrimonio – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista una signora, la professoressa Belle Colton (Lini Evans) di Seattle. La donna non è sposata ed ha conosciuto per caso il divo di Hollywood Sean Castleberry (Alan Thicke). La star cinematografica aveva affittato un appartamento di fronte alla casa della signora Belle Colton. I due si incontrano proprio mentre lui è in città per girare il film e decidono di sposarsi, fissano la cerimonia nuziale entro due settimane.

La nipote della signora Belle, Anna Colton, è contraria a questo matrimonio. Ed è intenzionata a fare di tutto per impedirlo. Anna è cresciuta con la zia dopo la morte dei genitori e le è particolarmente legata. Ad essere contrario a queste nozze è anche il figlio dell’attore Castleberry, il giovane Clay (Niall Matter). E così Anna e Clay decidono, pur detestandosi, di unire le proprie forze per impedire che queste nozze avvengano. Tra l’altro Anna è un avvocato divorzista e quindi mette in campo tutte le sue conoscenze per raggiungere l’obiettivo.

In effetti l’attore Sean Castleberry è pluridivorziato e quindi non è per niente affidabile per Belle Colton che invece è una donna piena di sani principi morali.

Il finale del film

Nella parte finale del film Anna aumenta tutti i suoi sforzi per impedire che la zia sposi il divo hollywoodiano. La giovane viene da un’esperienza matrimoniale molto difficile. Si è sposata all’età di soli 19 anni ed ha divorziato poche settimane dopo il matrimonio. Non crede assolutamente che si possa conoscere una persona nel giro di soli quindici giorni.

D’altra parte la pensa così anche Clay, il figlio del divo che è un affermato chirurgo ortopedico di Boston. Alla fine i due giovani faranno di tutto per fermare il matrimonio. Ma ci saranno dei colpi di scena finali. Uno di questi riguarda la love story che nasce tra Anna e Clay.