Ascolti Tv domenica 29 marzo 2020. La seconda puntata di Bella da morire vince con il 19% di share. Live – Non è la D’Urso raggiunge il 13.4% di share. Massimo Giletti, nella seconda parte raggiunge e supera l’8%. Ecco i dettagli dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 29 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 Bella da Morire ha ottenuto 5.547.000 telespettatori con 19%.

Su Rai 2 Che Tempo che Fa: 2.832.000 con 9.2%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.213.000 con 9.2%

Su Rai 3 Suburbicon ha registrato 1.167.000 spettatori con 3.8%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raggiunto 2.988.000 spettatori con 13.4%

Su Rete 4 Un’Ottima Annata – The Good Year è scelto da 945.000 persone con 3.4%

Su Italia 1 Point Break ha siglato 1.645.000 spettatori con 5.5% di share

Su La 7 Non è l’Arena: 1.967.000 con 6.3% e 1.922.000 con 8.6%

Su TV8 I Delitti del BarLume – Un due tre stella! 578.000 spettatori con 1.9%

Su NOVE Camionisti in Trattoria: 294.000 spettatori con 0.9%

Ascolti Tv domenica 29 marzo 2020, la fascia preserale Testa a testa tra le repliche di Amadeus e Bonolis Su Rai 1 L’Eredità – La sfida dei Sette: 3.105.000 con 13.6%. L’Eredità 4.310.000 spettatori con 16.8% Su Rai 2 Che Tempo che Farà: 1.259.000 spettatori con 4.5% Su Rai 3 Blob: 1.185.000 persone con 4.1% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.314.000 con 10.4%. Avanti un Altro! 4.058.000 con 16.2% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 558.000 spettatori con 2% Su Italia 1 Ieneyeh ha totalizzato 889.000 persone con 3.8% Su La 7 Il Commissario Cordier ha coinvolto 237.000 con 1.1% Ascolti Tv domenica 29 marzo 2020, l’access prime time Soliti ignoti oltre il 20% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 6.213.000 telespettatori con 20.2% Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha interessato 1.609.000 con 5.3% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 4.333.000 spettatori con 14.2%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.329.000 con 4.4% e 1.449.000 con 4.7% Su Italia 1 CSI ha interessato 1.356.000 persone con 4.5% Su NOVE Deal with It convince 258.000 con 0.9%

Ascolti Tv domenica 29, daytime mattutino

In viaggio con Marcello sfiora il 5%

Su Rai 1 Santa Messa: 3.506.000 telespettatori con 24.2%.

Su Rai 3 Romanzo italiano 359.000 con 1.5%

Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 2.450.000 telespettatori con 13.5%.

Su Rete 4 Colombo: 448.000 telespettatori con 2%.

Su La 7 Camera con vista 267.000 con 2%

Ascolti Tv domenica 29, day time pomeridiano

Domenica in oltre il 17%

Su Rai 1 Domenica In: 3.858.000 con 17.1% e 3.423.000 con 17.2. Da Noi – A Ruota Libera: 2.688.000 con 12.7%

Su Rai 2 Mistery 101 I delitti dell’Elmstead College: 931.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 2.271.000 con 10.8%. Kilimangiaro: 1.492.000 con 7.6% e 1.851.000 con 8.7%

Su Canale 5 Una vita 2.477.000 con 11.2%

Su Rete 4 Air Force – Aquile d’acciaio: 464.000 telespettatori con 2.3%

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 695.000 telespettatori con 2.9%

Su La 7 Tagadà risponde 274.000 telespettatori con 1.4%

Ascolti Tv domenica 29, seconda serata

La Domenica sportiva al 3.2%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 905.000 spettatori con 5%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 496.000 telespettatori con 3.2%

Su Rai 3 Quante storie ha registrato 555.000 persone con 3.3%.

Su Rete 4 Il film Nessuna verità: 451.000 telespettatori con 4.1%.