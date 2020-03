Veglio su di voi film Tv8

Tv8 propone nel daytime il film tv dal titolo Veglio su di voi. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre e per l’alta definizione al canale 508.

La pellicola è di genere thriller ed ha la durata di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense e risale al 2018.

Veglio su di voi film – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Veglio su di voi recitano gli attori: Sierra McCormick, Beth Broderick (Una renna sotto l’albero), Andrea Bogart, Reagan Pasternak, Rocky Myers, Trevor St. John, Jill Larson, Sarah Cleveland. La regia è di Sam Irvin.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Il titolo originale è Watching Over You ed è la traduzione letterale del titolo in italiano. Il titolo iniziale invece era The Neighborhood Watch che successivamente è stato modificato.

La vicenda raccontata è molto attuale perché parla del dramma degli stalker nei riguardi delle donne. Una tematica sulla quale si è a lungo discusso, senza però riuscire mai a trovare una soluzione adeguata che mettesse fine al problema.

Veglio su di voi – trama del film in onda su Tv8

La trama del film tv ha come protagonista Sarah (Andrea Bogart), una madre single, che ha un difficile passato alle spalle. Proprio per dimenticare una parte dolorosa della sua vita, decide di cambiare zona e trasferirsi in un quartiere più tranquillo. Qui ha intenzione di ricominciare una nuova vita con la figlia che, essendo nella difficile età della crescita, ha bisogno di serenità sia familiare che scolastica.

Riesce così a trovare un appartamento che soddisfa le sue esigenze. La casa è abbastanza ampia, il quartiere è tranquillo, senza il traffico caotico del centro urbano. Tutto sembra andare per il meglio. E ad un certo punto Sarah riesce addirittura a trovare una persona con cui spera di poter condividere la sua vita futura.

Si tratta di un pompiere, Chris (Rocky Myers). I due cominciano così a frequentarsi. Purtroppo Sarah cade nella rete di un uomo che si rivela essere uno stalking. E il pompiere non riuscirà a difenderla da un pericolo incombente su di lei. Infatti Sarah attira l’attenzione di un agente di sicurezza, Mike (Trevor St. John), nella zona in cui vive.

Il sorvegliante di quartiere inizia a provare per Sarah un sentimento che presto si trasforma in una vera e propria ossessione.

Il finale del film

Nella parte finale del film i telespettatori trovano molti colpi di scena che mettono in serio pericolo la vita di Sarah. Intanto l’agente di sicurezza Mike è preso da una vera e propria ossessione di proteggere Sarah. E laddove non ci sono pericoli, addirittura li crea personalmente. Tutto questo per mettersi in evidenza ai suoi occhi e dimostrarle tutto il proprio affetto e la devozione nel difenderla.

In questo modo è lui stesso che diventa un pericolo vivente per Sarah. La donna dovrà difendersi perché la sua vita non è più sicura.