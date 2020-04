Ascolti Tv lunedì 20 aprile 2020. Il Commissario Montalbano arresta tutti sulla sua strada e conquista la prima serata. Ottimi ascolti per Report con una inchiesta sui detrattori di Papa Bergoglio. Bene anche Quarta Repubblica al di sopra del 7%. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 20 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano, Il gioco delle tre carte: 5.904.000 spettatori con 21.3%

Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile replica: 1.307.000 persone con 5.2%

Su Rai 3 Report ha interessato 2.863.000 spettatori con 9.9%.

Su Canale 5 Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald: 3.444.000 con 14.3%

Su Rete 4 Quarta Repubblica interessa 1.636.000 telespettatori con il 7.3%

Su Italia 1 Un’Estate al Mare ha intrattenuto 1.681.000 persone con 6%

Su La 7 Flightplan – Mistero in volo ha registrato 713.000 spettatori con 2.5%

Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è scelto da 512.000 telespettatori con 1.7%.

Su NOVE Baby Animals – Il primo anno sulla Terra ha siglato 297.000 telespettatori con 1.2%.

Ascolti Tv lunedì 20 aprile 2020, la fascia preserale Sempre male su La7 Drop dead diva Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.448.000 con 15.7%. L’Eredità: 4.862.000 con 19.4% Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto 1.088.000 spettatori con 4.6% Su Rai 3 Blob sigla 1.343.000 telespettatori con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 3.204.000 con 15%. Avanti un Altro: 4.847.000 con 19.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 1.035.000 con 3.8% Su Italia 1 Ieneyeh ha ottenuto 698.000 persone con 3% Su La 7 Drop Dead Diva si ferma a 196.000 spettatori con 0.8% Su TV8 Cuochi di Italia: 512.000 telespettatori con 1.9% Su NOVE Sono le Venti: 258.000 spettatori con 0.9%. Ascolti Tv lunedì 20 aprile 2020, l’access prime time Un Posto al sole con le repliche dimezza sempre gli ascolti Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica: 5.965.000 telespettatori con 19.6% Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 1.162.000 telespettatori con 3.8%. Su Rai 3 Non ho l’Età: 993.000 con 3.4%. Un Posto al Sole: 1.000.000 con 3.3%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 5.826.000 telespettatori con 19.1%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.444.000 con 4.8% e 1.602.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.550.000 telespettatori con 5.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.474.000 persone con 8.1% Su TV8 Guess my age hasiglato 740.000 telespettatori con 2.5%. Su NOVE Deal with it – Stai al gioco ha registrato 389.000 con 1.3%.

Ascolti Tv lunedì 20, daytime mattutino

Bassi gli ascolti di Storie italiane

Su Rai 1 Storie italiane 1.503.000 con 15% e 1.525.000 con 12.5%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 549.000 con 4.6% e 1.000.000 con 6%.

Su Rai 3 Agorà convince 823.000 persone con 9.2%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.276.000 con 14.1% e 1.429.000 con 14.6%.

Su Rete 4 La signora in giallo 975.000 persone con 4.4%

Su La 7 L’Aria che Tira: 744.000 con 6.5%, 920.000 con 5.6% e 818.000 con il 3.8%.

Ascolti Tv lunedì 20, day time pomeridiano

Testa a testa tra La via in diretta e Pomeriggio 5

Su Rai 1 La Vita in Diretta: 1.774.000 con 8.6% e 2.198.000 con 12.1%. Il Paradiso delle Signore: 2.647.000 con 15.2%. La Vita Diretta: 2.525.000 con 13.7%

Su Rai 2 Il Mistero delle Lettere Perdute: 699.0000 con 3.3% e 742.000 con 3.9%.

Su Rai 3 Punto di svolta 558.000 con 3.1%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 3.088.000 con 16.5%. Pomeriggio Cinque 2.473.000 con 14.1% e 2.521.000 con 13%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 935.000 telespettatori con 4.6%

Su La 7 Tagadà: 696.000 con 3.8%. Tagadoc: 548.000 spettatori con 3.2%

Su TV8 Vite da Copertina, nuova edizione: 318.000 con 1.7%.

Ascolti Tv lunedì 20, seconda serata

Lessico civile al 5%

Su Rai 1 Frontiere: 1.816.000 con 12%. S’è Fatta Notte 649.000 con 7.7%

Su Rai 2 Helen Dorn Il patto: 273.000 spettatori con 3.1%.

Su Rai 3 Lessico Civile: 985.000 telespettatori con 5%.

Su Canale 5 TG5 Notte: 812.000 spettatori con 7.9%

Su Rete 4 il film L’Altra Donna del Re: 272.000 spettatori con 4.4%.