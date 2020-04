Oggi, 21 aprile 2020, alle ore 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi torna, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, con un nuovo format: “Corteggia con le parole”. Protagoniste sono Giovanna Abate e Gemma Galgani, che hanno la possibilità di cercare l’anima gemella attraverso uno scambio epistolare tecnologico.

Uomini e donne, 21 aprile 2020, diretta della puntata

Gemma continua a chattare con Occhiblu e Pantera. Chiede al primo da dove scrive, ma lui rimane sul vago definendolo “un posto bellissimo, baciato dal mare e dal sole”. Gianni ipotizza che sia siciliano, Tina napoletano.

Pantera intanto le svela di avere le farfalle nello stomaco quando pensa a lei. Gemma si emoziona per questa dichiarazione. “Mi piace sognare che un giorno potrò guardarti negli occhi e allora saprai che sono vero, che esisto. Tu sei il mio oceano. Solo sentimenti smisurati, perchè se devo perdermi voglio perdermi in un oceano e non in un bicchier d’acqua” – continua Pantera.

Pantera sogna di dormire abbracciato a Gemma, ma Tina si oppone fortemente alla loro unione: “Gemma taglia subito..questo vuole solo dormire!”

L’uomo le invia poi una foto della sua bocca. La Galgani, Tina e Gianni commentano giocosamente il fatto che Pantera abbia le labbra molto carnose.

Uomini e donne, Gemma balla per Occhiblu

Nel frattempo Occhiblu svela alla Galgani di essere un ballerino di salsa e la invita a danzare con lui un giorno. Gemma si toglie le scarpe, va in salotto e balla immaginando di essere con lui. Gianni e Tina la incitano ad essere più sensuale e la Cipollari le chiede persino di sbottonarsi la camicetta. Gemma la ignora e continua la sua allegra bachata.

La Galgani si incanta poi davanti alla locandina di “Via col vento”: “Non sai che darei per avere un bacio così…”

Gemma racconta ad Occhiblu di aver ballato per lui. “Chissà cosa si immaginerà a questo punto” – dice.

Uomini e donne, la foto di Pantera

Pantera scrive a Gemma romantiche parole, chiamandola Stella e dandole il buongiorno.

“E’ possibile che il primo pensiero di tutti gli uomini italiani appena svegli è Gemma? E dai, si è proprio rivoltato il mondo” – commenta Tina.

Vediamo una foto di Pantera. Il volto è tagliato, ma si intravede il fisico e se ne capisce lo stile. L’uomo ha un completo blu, un fazzoletto nel taschino, le scarpe da ginnastica ed una sigaretta in mano.

Uomini e donne, due consiglieri speciali per Gemma

Intervengono in collegamento Ida e Riccardo. La coppia saluta affettuosamente Gemma. Gianni chiede loro come sta andando la quarantena e Riccardo risponde scherzosamente: “Sono terminati tutti i piatti di porcellana, ora siamo passati a quelli di plastica”.

“Mi manchi” – dice Ida alla sua amica e le consiglia poi di frequentare Occhiblu.

“Neanche il virus l’ha bloccata” – dice Tina riferendosi a Gemma. “No, non mi rassegno. Niente mi butta giù” – risponde lei.

“Attenta che Pantera potrebbe essere troppo aggressivo” – le consiglia Riccardo.

Uomini e donne, il sensuale Cuore di poeta

Arriva un nuovo corteggiatore: Cuore di poeta. L’uomo ha 61 anni e le propone di iniziare un “gioco di conoscenza”. In un racconto dal ritmo serrato, Cuore di poeta porta Gemma in un’altra realtà, in cui lui è un intervistatore e la conduce in giro per le valli piemontesi ed al parco del Valentino.

Il gioco viene momentaneamente interrotto da Occhiblu. Gli opinionisti consigliano a Gemma di fare domande per conoscere meglio i suoi corteggiatori. “Se tu avessi la lampada di Aladino..” – scrive lei. “Ti farebbe sparire subito” – chiosa ironicamente Tina. Gianni e Maria ridono. “Sei proprio stupida” – commenta la conduttrice rivolgendosi alla Cipollari.

Si torna al racconto. Il corteggiamento di Cuore di poeta si fa sempre più incalzante e “piccante”. L’uomo immagina Gemma in veste sensuale, con pelliccia, stivali alti, autoreggenti e reggiseno di pizzo. “Ma lui se la ricorda Gemma o no? Ha capito che sta chattando con lei?” – dice Tina.

Uomini e donne, Tina fa irruzione in casetta

Cuore di poeta continua a scrivere ed aumenta sempre più l’intensità. L’uomo inizia persino a chiamare Gemma “amore”. “Maria sono sconvolta” – dice la Galgani.

Tina decide di fare irruzione nella casetta. “Neanche questi giorni di quarantena ti hanno cambiato, ti hanno maturata. Sembri già emozionata. Non le conosci queste persone, non sai neanche chi è che si nasconde dietro queste tastiere. Pensavo che questi giorni di solitudine ti avessero cambiata. Credi che ci sono uomini che corteggiano in questo modo? Non ti sembrano parole esagerate? La vita non ti ha insegnato niente?” – dice con trasporto a Gemma.

“Fa piacere sentirsi dire queste cose” – risponde la Galgani.

Uomini e donne, un nuovo corteggiatore: Punto coronato

Cuore di poeta continua a scrivere senza sosta. Occhiblu, che è più sintetico, viene però ritenuto più sincero.

“Come mai questi uomini non si sono fatti vivi prima?” – chiede Tina a Maria. La De Filippi le spiega che il rischio è proprio che le parole spese dai corteggiatori non siano del tutto vere.

Si propone un nuovo uomo, Punto coronato. “Questo ha scritto anche a me, lascia stare” – dice Tina. Punto coronato ha inviato a Gemma un filmato in cui suona. Intanto Cuore di poeta invia a Gemma la foto delle sue camicie.