Ascolti Tv giovedì 23 aprile 2020. Buon esordio per Vivi e lascia vivere serie di Rai 1 con Elena Sofia Ricci che doppia Canale 5. Dritto e Rovescio si impone ancora una volta su Piazzapulita. L’esordio nella edizione 2020 di Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha raggiunto 693.749.000 telespettatori con 1.56%. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 23 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Vivi e lascia Vivere ha raggiunto 7.126.000 telespettatori con 26%

Su Rai 2 Di Mamma ce n’è una sola ha intrattenuto 1.132.000 persone con 4.1%

Su Rai 3 Baby Driver – Il Genio della Fuga: 1.136.000 telespettatori con 4%.

Su Canale 5 Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare ha 2.551.000 spettatori pari al 10.5%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.689.000 telespettatori con il 7.6%

Su Italia 1 Bus 657 ha ottenuto 1.475.000 telespettatori con 5.1%

Su La 7 PiazzaPulita ha interessato 1.532.000 spettatori con 6.9%.

Su TV8 La notte dei record ha registrato 442.000 persone con 1,7%.

Su NOVE Il film Come farsi lasciare in 10 giorni ha registrato 421.000 con 1,5%.

Ascolti Tv giovedì 23 aprile 2020, la fascia preserale Bene L’Eredità in replica Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sette: 3.256.000 con 17.3%. L’Eredità 4.686.000 con 20.4% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 1.004.000 persone con 4.7% Su Rai 3 Blob sigla 1.218.000 telespettatori con 4.5% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.515.000 con 13.9%. Avanti un Altro! 4.065.000 con 18.3% Su Rete 4 Tempesta D’Amore segna 999.000 spettatori con 3.9% Su Italia 1 The O.C. 569.000 con 2.6% e 706.000 con 2.6% Su La 7 Drop Dead Diva: 180.000 spettatori con 0.8% Su TV8 Cuochi d’Italia: 546.000 con 2.1%. Su NOVE Sono le Venti: 283.000 con 1.1% Ascolti Tv giovedì 23 aprile 2020, l’access prime time Le repliche di Soliti ignoti al 20% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 6.000.000 spettatori con 20%. Su Rai 2 Tg2 Post sigla 1.271.000 persone con 4.2% Su Rai 3 Non ho l’Età: 1.077.000 con 3.8%. Un Posto al Sole 927.000 con 3.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.573.000 spettatori con 18.6%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.525.000 con 5.3% e 1.436.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.293.000 persone con 4.3%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.544.000 persone con 8.5% Su TV8 Guess my age: 851.000 telespettatori con 2,9%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco ha registrato 390.000 persone con 1,3%.

Ascolti Tv giovedì 23, daytime mattutino

Sempre bene l’informazione con Agorà

Su Rai 1 Storie Italiane 1.141.000 con 13.3% e 1.203.000 con 11.2%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 485.000 con 4.7% e 978.000 con 6.5%

Su Rai 3 Agorà: 767.000 telespettatori con 9.1% di share;

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.351.000 con 15.8% e 1.385.000 con 16.3%.

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 833.000 spettatori con 4.1%

Su Italia 1 The Flash ha registrato 239.000 persone con 2.6%.

Su La 7 L’Aria che tira 553.000 con 5.6%. L’Aria che tira – Oggi 711.000 con 4.3%

Ascolti Tv giovedì 23, day time pomeridiano

Non decolla il pomeriggio di Rai 2 con i film tv

Su Rai 1 La Vita in Diretta: 1.542.000 con 8.3% e 1.962.000 con 12.7%. Il Paradiso delle Signore: 2.351.000 con 16%. La Vita in Diretta: 2.024.000 con 13.3%

Su Rai 2 Il Mistero delle Lettere Perdute: 600.000 con 3.1%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 1.841.000 con 11.5%. Pomeriggio Cinque: 1.940.000 con 13.6 e 2.190.000 con 13.6%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 1.027.000 telespettatori con 5.5%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 637.000 con 4.1%. Tagadoc 424.000 con 3%

Su TV8 Vite da Copertina: 288.000 con 1.8%

Ascolti Tv giovedì 23 aprile 2020, seconda serata

Esordio bassissimo per Revolution su Rai2

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.895.000 telespettatori con 14.6%.

Su Rai 2 Revolution – Storie dal futuro: 301.000 con 1.9%.

Su Rai 3 Grazie dei Fiori Ribelli sigla 651.000 spettatori con 3.3%

Su Rete 4 Il film In guerra tutto è concesso: 236.000 con 3.8%.