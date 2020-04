Ascolti Tv sabato 25 aprile 2020. Ancora una vittoria scontata per la replica di Ciao Darwin 8. Massimo Ranieri, in replica su Rai1 si ferma a poco più del 13%. I Topi su Rai 3 ancora sotto il 5%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 25 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Stasera Sogna con Massimo Ranieri: 3.272.000 con 13.3%

Su Rai 2 Petrolio Antivirus è scelto da 1.276.000 spettatori con 4.7%

Su Rai 3 I Topi ha raggiunto 1.315.000 telespettatori con 4.7%.

Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre Desolate: 4.795.000 con 19.2%

Su Rete 4 Ciociara: 1.031.000 telespettatori con 4.1%

Su Italia 1 Robinson Crusoe ha registrato 1.846.000 spettatori con 465%

Su La 7 Il film Il gigante ha registrato 503.000 persone con 2.2%.

Su TV8 Il film Agente 007 – Moonraker: Operazione spazio: 519.000 con 1,9%.

Su NOVE Il film The Missing: 351.000 telespettatori con 1,4%.

Ascolti Tv sabato 25 aprile 2020, la fascia preserale Vincono le repliche di L’Eredità con il campione Nicolò Pagani Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sette: 3.075.000 con 16.2%. L’Eredità 4.429.000 con 19.5% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha siglato 788.000 spettatori con 3.8% Su Rai 3 Blob so fa scegliere da 1.300.000 spettatori con 4.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.379.000 con 13.2%. Avanti un Altro! 3.960.000 con 18% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 segna 488.000 spettatori con 2% Su Italia 1 The O.C. 382.000 con 1.8% e 600.000 con 2,3% Ascolti Tv sabato 25 aprile 2020, l’access prime time Le repliche di Fratelli di Crozza sotto l’1% Su Rai 1 I Soliti Ignoti è scelto da 5.237.000 spettatori con 18% Su Rai 3 Aspettando le Parole della Settimana: 1.621.000 con 5.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.893.000 spettatori con 16.9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.168.000 con 4.1% e 1.343.000 con 4.6% Su Italia 1 CSI sigla 1.407.000 persone con 4.9% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.963.000 persone con 6.8% Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 840.000 con 2,9%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 269.000 con 0,9%.

Ascolti Tv sabato 25, daytime mattutino

Sempre alti gli ascolti della Messa si Papa Francesco

Su Rai 1 Santa Messa: 1.163.000 con 25%. Buongiorno Benessere: 1.318.000 con 12.9%.

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 585.000 telespettatori con 3.7%.

Su Canale 5 Forum: 1.470.000 telespettatori con 10.9%.

Su Italia 1 Royal Pains: 369.000 telespettatori con 3.1%. 369.000 telespettatori con 3.1%.

Su La 7 Tagadà risponde 344.000 con 3.2%. Like – Tutto ciò che piace 260.000 con 1.3%

Ascolti Tv sabato 25, day time pomeridiano

Bene ItaliaSi con Marco Liorni

Su Rai 1 Linea Bianca: 2.090.000 con 10.9%. ItaliaSì: 1.775.000 con 12% e 2.189.000 con 13,3%

Su Rai 2 Il film Ho sognato l’amore: 909.000 con 5%.La Nostra amica Robbie: 836.000 con 5.3%

Su Rai 3 Speciale TG3 25 Aprile: 1.262.000 con 7.7%

Su Canale 5 Le Storie di Verissimo 1.776.000 spettatori con 11.6%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 872.000 con 4.5%.

Su Italia 1 DC’S Legends of Tomorrow: 686.000 con 3.5%.

Su La 7 Atlantide: 435.000 telespettatori con 1.8%

Ascolti Tv sabato 25, seconda serata

Protagoniste le Teche Rai

Su Rai 1 Techetechetè: 1.091.000 spettatori con 9.8%

Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 745.000 con 4.5%.

Su Rai 3 Tg3 informa con 698.000 spettatori con 3.1%

Su Rete 4 L’Amicizia Fatale: Hitler e Mussolini: 475.000 con 4.9%